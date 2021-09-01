「20至22歲優先打BNT」他揪1點問憑什麼？ 網氣炸：長幼有序死去

為增加我國疫苗覆蓋率，中央疫情指揮中心日前推出疫苗預約平台，依循「長幼有序」準則，開放民眾挑選欲接種疫苗廠牌，然而國內新冠疫苗嚴重不足，也導致許多民眾至今尚未接種第一劑。隨民間企業協助購入的BNT疫苗將陸續抵台，陳時中上月31日卻突襲宣布，除12至17歲青年計畫造冊施打外，18至22歲族群也將納優先施打對象，讓許多民眾都相當不解，為何政策急轉彎，更有網友怒批「20至22歲憑什麼優先打BNT？」

原PO在八卦板上表示，第六輪高端疫苗目前已開放到20歲以上可登記施打，若該族群有尚未接種疫苗的人，便僅有兩種可能：1.不想打疫苗、2.不想打高端。然而原PO認為，不想打高端沒有錯，那就乖乖排隊等其他廠牌疫苗，就如同64歲以下非第九類單選莫德納的青壯、中老年人，及7月19日後才加選AZ又不打高端的23歲以上成年人，也都是因為挑疫苗廠牌而錯過施打第一劑的機會，至今仍癡癡等待第一劑疫苗的到來。

原PO怒批，自己對優先施打對象納入18、19歲族群沒意見，畢竟他們連高端都沒得打，「但20至22歲到底憑什麼優先施打BNT？」引來網友熱烈迴響「對！一樣是挑疫苗憑什麼20至22可先打？」、「下一批的首投族呀」、「塑造人人有獎的錯覺」、「搞個脫褲子放屁的意願登記，施打原則又不一致」、「我不打高端其它都勾了，憑什麼我不能打」、「上班族去死一死好了」、「長幼有序死去」。

針對指揮中心決議「擴大18至22歲族群為BNT優先施打對象」，陳時中坦言這是「騎馬還是騎牛問題」，一到十類的人已經很少，且其他人都有機會打不同疫苗，18歲至20歲的對象雖然可以打高端疫苗但機會仍少，加上學校逐步開學，因此決定將缺口先補起來，這決議引起不少上班族至衛福部臉書怒嗆「照順序打很難嗎？」