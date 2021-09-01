功夫熊貓送餐？外送員騎獨輪車引驚呼：難怪我的餐點都灑出

美食外送平台興起之後，由於入行門檻低，成為熱門兼差行業。外送員送餐多半以機車代步，偶爾可見汽車或腳踏車，但近日有民眾目擊到一名外送員竟腳踩獨輪車行進於路邊，令許多人驚呼他簡直是「被外送耽誤的雜耍人員」。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享一段影片，主角是一個穿著外送平台「foodpanda」的制服、背著保溫箱的男性外送員，而大家關注的焦點是他腳上踩著一台高腳獨輪車，讓他高人一等，在街頭顯得相當醒目。

上傳此影片的人留言直呼「功夫熊貓！」，並吸引上千人留言、分享，網友們不僅認出影片中的地點是在政大附近，也對這位外送員的「特技」驚嘆不已，指他是「被外送員耽誤的馬戲團表演者」，還有人戲稱「剛入行錢只夠買一顆輪子」、「這很方便欸，送二樓不用爬樓梯」。

不過因為騎獨輪車讓他的身體搖晃幅度大，許多人也不禁擔憂起他送的餐點，「客人訂壽司送到變丼飯」、「難怪我每次點熊貓都灑出來」、「裡面如果是豆花，恐怕都搖成豆漿了」、「這樣的搖法…我的牛肉麵只剩下麵跟肉」、「定食都變炒飯」。還有人發現獨輪車的速度跟一旁行走中的路人差不多，質疑「是不是乾脆用走的比較快」？

也有網友認為獨輪車不適合用來送餐，不但餐點容易溢出，在路中也危險，這類動力休閒器材行駛在馬路、人行道上，更可能會讓外送員吃上罰單。

另有不少人注意到畫面中的外送保溫箱開口朝下，有同行網友推測這名男子應該是送餐完畢，正在移動中，並非真的使用獨輪車送餐。