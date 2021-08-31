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蟑螂膽大把廚房當家 網友祭1妙招「清零」滅絕跑光光

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友詢問，如何才能讓家中廚房杜絕蟑螂，引來不少網友分享妙招。（示意圖／ingimage）
一名網友詢問，如何才能讓家中廚房杜絕蟑螂，引來不少網友分享妙招。（示意圖／ingimage）

廚房髒亂油膩膩，小心成為蟑螂老鼠的「愛家」！一名網友發問，要如何才能讓廚房「清零」蟑螂呢？不少網友都力推這妙招，「解決我十幾年蟑螂的問題」。

一名網友在臉書社團「家常菜」Po文詢問，表示每次使用完廚房後，都會擦拭乾淨，廚餘也會放冰箱冷凍，但仍然無法杜絕蟑螂「光臨」家裡，詢問大家「有什麼撇步，才能零蟑螂啊？」不少網友分享自身經驗，像是有網友用白醋拖地、擦流理台在家裡放無蟑藥劑，每3個月換1次；也有人力推水煙式殺蟲劑滅絕蟑螂，另外網友建議排水孔一定要用蓋子蓋起來等妙招。

不過最多網友力推「一點絕」，「一點絕，沒有第二」，網友表示，家中廚房油汙嚴重，「她（媽媽）放了一堆蟑螂屋、蟑螂藥都沒用，小蟑螂肆虐N年，自從她媳婦點了一點絕，再也沒看到了。」、「（可在）在蟑螂出入處點藥，點一次半年沒蟑螂。」、「一條299，可是效果持續半年以上，沒用完就放冰箱。」

網友幾乎推薦使用「一點絕」，保證蟑螂會清光光。（翻攝自臉書社團「家常菜」）
網友幾乎推薦使用「一點絕」，保證蟑螂會清光光。（翻攝自臉書社團「家常菜」）

此外，也有網友提到蟑螂怕檸檬味，「把擠剩的檸檬皮打汁加一點鹽加蘇打粉，或切細的皮到處放抽屜櫃子，擦拭的時候加檸檬，小強跑光光…我都會用洗碗精加檸檬水噴小強馬上翻肚。」更有網友開玩笑地說：「我養了兩隻貓，從此沒看過活的蟑螂囂張過。」

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