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米苔目吃甜吃鹹網掀論戰 有人疑惑：還以為烏龍麵

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為鹹口味柴魚米苔目。報系資料照
圖為鹹口味柴魚米苔目。報系資料照

你喜歡吃米苔目嗎？無論是鹹口味煮成湯，或是甜口味當作冰品配料，都各自有不少擁護者。有位網友在ptt女孩板發文，說自己偏好吃吃甜口味的米苔目，問大家吃「米苔目」時是「甜派」還是「鹹派」？

原po說，米苔目這道料理，不管是甜的鹹的都有人賣，想知道大家吃這個是「甜派」還是「鹹派」？他自己選甜的，覺得甜的米苔目好吃極了！ 跟鹹的比起來根本天差地遠。他笑稱，「我覺得這是差距很大的一道啦！」

甜口味米苔目冰，料好又大碗。報系資料照
甜口味米苔目冰，料好又大碗。報系資料照

po文一出，有人挺甜的，「甜啊！米苔目冰加個黑糖、粉粿、湯圓超好吃」、「唯一支持甜的」、「不是甜的、冰品，沒有吃的必要」、「剉冰要加米苔目」、「甜的，長大才知道有鹹的？覺得那不就是米粉湯嗎？」、「唯一支持米苔目冰」。

也有人覺得要吃鹹的，「甜的對我來說是邪魔歪道」、「鹹的，辣椒加爆」、「我比較喜歡鹹米苔目」、「只接受鹹的」、「只支持鹹的！甜的吃不習慣」、「記得烏醋柴魚要加」、「榕樹下，還有老東台」、「基隆水產米苔目」。

也有人兩種都愛，「小孩子才做選擇，我都愛」、「甜的我都叫粉條，鹹的才叫米苔目，兩者原料有點不同」、「這是少數吃鹹、吃甜都差不多好吃的食物」、「兩種都很好吃啊啊～（流口水）」、「都不錯 但是甜的略勝一籌」、「甜鹹皆可，但我們這裡鹹的比較容易買到」、「甜的最常吃，鹹的偶爾吃也不錯」。

也有些人不識米苔目，「米粉湯啦！米苔目是什麼？」、「以前有同學烏龍麵、米苔目都不會分」、「米苔目就是直徑小一點點的烏龍麵？」、「 口感跟米粉湯又不一樣 而且還有炒米苔目」、「米苔目是甚麼？」

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