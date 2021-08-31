走進全聯瞬間後悔 她揭「慘痛理由」網失控認：沒事不要去

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聯合新聞網 / 綜合報導
網友表示看到黃標打6折就像中邪一樣，在猶豫拿兩盒鯖魚之後，不自覺就拿了這麼多。 圖／我愛全聯-好物老實説
網友表示看到黃標打6折就像中邪一樣，在猶豫拿兩盒鯖魚之後，不自覺就拿了這麼多。 圖／我愛全聯-好物老實説

全聯福利中心商品眾多，加上價格實惠，又常推出新品，讓人想一逛再逛。近日有一名媽媽表示，她昨天(30日)到全聯買東西，看到生鮮食品貼了打折黃標，加上店員推坑「不知不覺拿這麼多」，此文一出也釣出一堆深有同感的網友直呼「我只知道沒事不要進全聯，我為了買一盒鹽...進去就一張小朋友不見了」。

一名媽媽在臉書「我愛全聯-好物老實説」發文，她表示昨天(30日)到全聯購物，看到黃標打6折就像中邪一樣，在猶豫拿兩盒鯖魚之後，店員又推坑說「多買一點，這樣才不會浪費」，結果就不知不覺拿了這麼多。

見照片中，她最後買了4盒鯖魚、6盒牛肉類、1盒鮭魚、1盒雞翅，還有2盒五花肉，總共有14樣生鮮食品，都是被貼著黃標打6折的商品。

此文一出馬上釣出有同感的網友回覆，「好便宜！我懂特價的魔力，我會冷凍起來」、「我也是黃標控」、「我只知道沒事不要進全聯，我為了買一盒鹽...進去就一張小朋友不見了」、「都是最愛，特別是6折黃標」、「6折真的會很失控呀」、「看到6折品我也會像中邪一般的狂掃」、「走進去常常瞬間後悔，因為莫名其妙就買了一堆清單內沒有的東西啊」。

不過也有人認為，「牛肉可以，魚不適合囤」、「6折的物品當天吃完比較好，個人覺得放到隔天變的不好吃」、「鯖魚是冷凍退冰販售的，不建議再回去冷凍喔，選購6折品請要注意鮮度品質」、「其實真的不建議買那麼多！品質堪憂」、「其實，拿夠吃的就好，不要囤...」。

全聯

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