他轉角驚遇「蓋白布」真相曝光！ 網友抖：只差沒設封鎖線

人嚇人真的會嚇死人！一名網友轉角遇見驚人事物，在路上看到有人疑似被「蓋白布」，沒想到走進一看，卻是一團棉被，讓他直呼要嚇死誰。

一名網友Po出照片，遠遠看真的以為有民眾被「蓋白布」。（翻攝自路上觀察學院）

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」Po出照片，表示走在路上驚見遠方有凸起的紅色大布，但仔細一瞧，這個「出事現場」應是路人趁最近天氣好時，將紅色棉被拿去外頭曬，但紅色棉被變長條狀並放在大型曬衣架上，宛如「蓋白布」的景象，讓人不嚇到也難，也難怪網友直呼「奶奶的，一轉角發現這種東西是要嚇死誰。」

一名網友得知僅是紅色棉被拿去外頭曬，讓他直呼要嚇死誰。（翻攝自路上觀察學院）

網友看完後引起不少討論，「差點說R.I.P.了」、「角度問題，白色與黃色更像」、「還被遺忘的概念，被丟在路邊」、「農曆七月別想嚇人啊」、「以為奶奶怎麼了」、「我剛看到還在心裡默念阿彌陀佛」、「看得出來是喜喪」、「白天還好啦！晚上比較嚇人」、「真的要去收驚」、「只差沒警方來拉封鎖線而已…」也有網友開玩笑說，這款曬衣架真的很好用。