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外送單備註送進門 他開門見「瘦小老人打不開碗蓋」超心酸

聯合新聞網 / 綜合報導
外送對於行動不便的老人而言相當重要。圖／報系資料照
外送對於行動不便的老人而言相當重要。圖／報系資料照

現代人忙於工作，三餐多仰賴外送解決，對行動不便的老人而言，外送服務也是不可或缺。一名外送員表示，近日送餐時遇到一名虛弱的老人取餐，送餐進門後老人連打開塑膠碗蓋都稍嫌困難，他雖然想留下來幫助老人，但礙於互不認識，只能留話給點餐者「有時間回來看看阿伯」。

一名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文表示，他在29日接到一張外送訂單，由於訂餐人備註「因老人行動不便，請您協助送進家中」，因此他先敲門，一個虛弱的聲音回應他「門推開就進來」。

該名外送員表示，入門後的客廳沒有電視、沒有椅子，只有一張床，床上有一名骨瘦如柴的老人，看到外送餐點來了，掙扎的要坐起來，還不斷向他道謝，也請他將塑膠碗蓋打開。

該名外送員發現，老人的雙手連打開碗蓋的力氣都沒有，他除了將碗蓋打開，也扶起老人坐到床邊，雖然很想乾脆留下來餵食老人，但礙於不是自己家，也不認識對方，因此只有在離開時向訂餐人留話「有時間回來看看阿伯」。

該名外送員感嘆，「辛苦了家裡有病人或是老人要照顧的人，你們在疫情爆發還有各種行業受到衝擊的時候，依然對家人不離不棄的照顧，依然在外面跟生活拚搏，大家都辛苦了」。

其他網友紛紛留言大讚「好人有好報」、「這就是外送可以看到的溫馨故事」、「樓主心善，一生平安」，有許多外送員也有類似經驗，留言「今天我也接了一個單，註明是給獨居老人的餐點⋯ㄧ位嬌小瘦弱的婆婆」、「這家我半年前有送過」、「今天也是送一張，老阿麼一人在家行動緩慢」。

還有外送員分享，「我們這有一位重聽跟行動緩慢的老人，她女兒上班期間會幫老人訂中餐，備註重聽電鈴按久一點。這單每次都要等很久，接到很多次，我都耐心等到他聽見；有一次真的太久老人都沒聽到，正要放鞋櫃上留訊息，老人突然開門，他說『我想時間差不多了，就開門看看』」。

外送員 獨居老人 疫情

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