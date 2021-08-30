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她連收兩次黃O城疫苗簡訊急尋人 釣出本人喊「媽啊！是我」
新冠疫苗陸續開打，上網登記意願後若收到簡訊，即可進行預約。有網友表示，已經連續收到兩次黃O城的疫苗預約通知，擔心對方永遠打不到疫苗，因此上網協尋。而事主於今日發現貼文現身留言「是我！」並已緊急向衛生單位修正電話號碼。
一名網友在臉書社團爆廢公社二館發文表示，「有人認識黃O城的嗎？我決定來這裡找人，我擔心他永遠打不到疫苗，簡訊一直傳到我這」。她也貼出兩張截圖，圖中可見她在7/27、8/29都收到「AZ疫苗預約通知」，簡訊提醒黃O城於指定時間內至預約平台預約接種。
該篇貼文也釣出許多黃O城留言「不是我」、「不是我哦，序號不一樣」、「男友爸爸叫黃金城，可是如果是29到31預約的，年紀應該不符合」。
還有網友留言「應該是電話留錯號碼」、「版主好好心喔，人真好！真的大家應該要檢查手機號碼有沒有留錯，給別人添麻煩，也讓自己收不到通知」。
該篇貼文在今日上午9時左右，事主黃O城現身留言「媽啊！是我............，還上了新聞。謝謝你，我打到了！」他補充表示，「是朋友跟我說，因為我真的寫錯，請醫院修改，卻沒有成功。我已經請1922幫我處理了，感謝啊！」。
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