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講對才能去網咖 媽出「5+8多少？」考倒姐弟 答案要逼瘋人

聯合新聞網 / 綜合報導
媽媽要姐弟重複5次「5加8等於幾？」，但當下他們都掉進圈套中，一直想講出13。 圖／ingimage
媽媽要姐弟重複5次「5加8等於幾？」，但當下他們都掉進圈套中，一直想講出13。 圖／ingimage

家長都希望孩子可以把心思放在學業上，因此可能要孩子達到某些要求，才願意讓他們有更多的課外時間。有一名網友分享了自己小時候和弟弟要去網咖熬夜打遊戲，媽媽則出了難關，要他們「玩個遊戲」，過關後才能去，沒想到姐弟兩就這樣落入了媽媽的圈套，引起網友熱議。

一名女網友在臉書「爆廢公社」分享和家人小時後的生活趣事，她表示那時想和弟弟去網咖熬夜打遊戲，媽媽沒有直接拒絕，反而是要姐弟兩跟她玩一個遊戲，過關就讓他們去玩，遊戲內容就是要「重複她說的5句話，答錯的話要給她100元」。

首先由弟弟先開始挑戰，媽媽問她「5加8等於幾？」，弟弟直接回答「13」，結果錯了，第二次媽媽又重複「5加8等於幾？」，弟弟則回答「等於幾」，結果還是答錯，弟弟不明所以，無奈表示「哪錯了，13啊...」，接著換原po挑戰，但是仍然是失敗，結果姐弟兩就這樣異口同聲的放棄去網咖了。

網友表示這遊戲是要把人逼瘋「答案是，媽媽說什麼跟著說什麼，5句過了算贏」、「太神奇了，我拿去套路我那天真無邪的女兒，結果她就爆哭了」、「笑點是，錢被媽媽套路走了」、「媽媽還倒賺了，哈哈」、「我看了留言，又重看，第三次才懂！我也被套路了」、「從此之後媽媽就在菜市場入口擺攤，開啟人生第二副業，訛騙所有婆婆媽媽賺買菜錢」」。

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