民眾狂到警局借錢 員警喊母湯：半年借3000元只回收50元

警察是人民保母，幾乎所有大小麻煩都需要解決。有網友近期發文感嘆，他在分局擔任員警，時常遇到民眾來借錢，且借錢理由千百種，但體恤民眾有急需，便自掏腰包，未料半年內就借了3000多元出去，如果不借錢還會被民眾檢舉，令他感到相當無奈。

原PO在「Dcard」發文指出，每天幾乎都會有人到派出所借錢，沒錢吃飯、東西買太多沒錢搭公車、計程車錢付不出來、手機費付不出來等原因都是借錢的理由，甚至還有外國人因為要回國沒錢買機票，跑來借錢。

原PO無奈說到，「警察也是人，我們上班也是為了養家活口，我們不是民眾的爸媽，更別在說我們是人民保母了，我剛畢業時相信人性，前前後後半年內借了3000多元出去」。不過，原PO也提到，還是有人會回來還錢，不過目前僅遇到1位，在一個月後還了50元。

原PO也感嘆，如果不借錢給民眾還會被檢舉態度不佳，他說「到現在我已經遇過2次，因為不借錢給民眾被檢舉態度不佳，有學長姊的分局也是這樣嗎」。

貼文一出後，網友紛紛留言勸阻原PO不要再借錢，「有什麼好借的，愛心要用對地方，當警察社福機構，這一行見到的垃圾還不夠多嗎。這些人8成當初也是抱著跟警察借錢不用還的想法才去借的」、「如果借錢是警察的服務之一，那就應該用公款借而不是員警用自己的錢借然後也拿不回來，這很不合理」、「不用借，搞清楚一件事我們是來工作 不是來做慈善的」。

其中也有不少警大、警專畢業生分享類似經歷，「當初我在實習時跟學長坐在值班台聊天，有人走進來要借錢我二話不說就要掏錢，結果學長馬上叫我收起來然後叫他去找社會局幫忙，之後才跟我說那都是來騙錢的」、「上次一個酒醉沒錢回家跑來派出所借錢，借不到在那亂，3個小時後他就在偵查隊拘留室睡覺了」、「我有借過被詐騙的大學生500元，過超久以為不會還，後來還真的拿來請同事轉交給我，覺得不錯」。