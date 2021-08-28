太久沒搭公車！男下車「按鈴」被司機抱怨 真相曝光網笑翻

前陣子本土疫情嚴重，指揮中心呼籲大家非必要勿外出，加上許多公司也配合防疫實施在家工作，因此很多人幾乎都沒搭大眾運輸移動。近日有一名男子透露自己因為「太久沒有坐公車」，準備下車的時候按鈴，接著走到司機旁邊要刷卡下車，卻突然被司機抱怨，才知道自己「按錯鈴」，因為太糗他也慶幸「還好現在都戴口罩沒人認得」。

一名男網友在臉書「爆廢公社二館」發文，他表示自己太久沒有坐公車，最近搭乘時準備要下車，於是按了下車鈴後，走到最前方司機旁邊，刷卡等待下車，沒想到這個時候，司機卻突然跟他抱怨「下車請按下車鈴好嗎，你按的是『性騷擾』鈴」。

這時他才意會過來，發現自己按錯鈴，連忙和司機道歉「真的不好意思，我不知道」，他也因為自己的「糗事」感到相當丟臉，慶幸「還好現在都戴口罩沒人認得出來」，原po也驚訝「原來現在公車都有性騷擾投訴按鈕」。

網友看到也笑翻「這就跟在外面上廁所按沖水按到求救鈴一樣尷尬！對不起，我真的笑到美丁美當」、「不小心笑到流眼淚」、「上次我按下車鈴，結果是讓位鈴，下車鈴在讓車鈴的下面，也超尷尬的」、「當下一定覺得丟臉死了」、「我是公車司機，到現在只看過按錯，沒看過被性騷擾的」。

不過也很多人跟原po一樣不知道有性騷擾按鈕，紛紛熱議「原來有這種按鈕？我太久沒坐公車了」、「原來現在公車也有性騷擾按鈴哦，好久沒搭公車了，真懷念」、「沒事的，我也按過」。