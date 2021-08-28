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2歲女兒「特殊技能」老師狂讚 老爸哭笑不得：該開心嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
女兒的新技能讓當爸的他哭笑不得。 示意圖／ingimage
女兒的新技能讓當爸的他哭笑不得。 示意圖／ingimage

學童時期普遍都有聯絡簿，用來記錄孩子一天的日程，也能讓家長更清楚孩子發生了什麼事，但有時內容卻也讓人哭笑不得。有一名爸爸看到了女兒托育中心導師在聯絡簿上寫的評語，苦笑著說「2歲女兒的新技能，應該開心嗎？」，其他網友看了也笑翻。

一名爸爸在臉書「爆廢公社公開版」發文，他貼出了托育中心老師在聯絡簿上的事項，其中先寫著一天的飲食紀錄，女兒喝了200毫升的水，吃了豬肉末粥、什錦炒麵和蘿蔔排骨湯，下午又吃了高麗菜粥和香蕉，活動有閱讀繪本跟益智遊戲。

接著往下看，看到了老師對女兒寫的評語「現在舒是班上的便便探測器，只要有人便便都逃不過舒的鼻子，會找到誰是便便的人，超厲害！」老師的評語，讓當老爸的他看了「哭笑不得」，直呼「2歲女兒新技能，應該開心嗎？」。

網友看了笑翻，紛紛留言「這樣就可以知道是誰便便沒沖水了！」、「老師意外獲得新技能小幫手」、「老師看起來非常感謝你的女兒」、「老師真的是幽默，很會鼓勵小孩給大人跟小孩自信」、「好可愛的機能」、「女兒鼻子也太靈敏了吧，好可愛喔」、「好厲害的技能，以後可以朝這方面發展」。

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