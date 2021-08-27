外送員送餐慢又心虛 她見紙袋被撕還塞名片氣炸檢舉

疫情期間許多人都會選擇利用外送來解決三餐，但有一名女網友日前訂餐後外送員卻來得很慢，好不容易送達了，她卻發現外送員眼神似乎有點心虛，後來發現餐點紙袋被撕了一個洞，裡面還塞了一張私人名片，讓她氣得跟外送平台檢舉，許多人看了也直呼太噁心。

這名女網友在臉書「爆廢公社公開版」表示，前幾天訂了外送，她刷信用卡付帳並且選擇將餐點放在門口，以避免和外送員接觸，等待的過程中她帶著孩子到樓下中庭走走，但過了好久遲遲不見餐點送到，她用手機查了一下地圖發現外送員就停在附近的路口，因為她家有點難找，於是便傳訊息給對方，關心一下是不是找不到路。

訊息一傳完，外送員立刻移動，沒多久就到她家，「抵達時他可能沒料到我就在門口等，感覺上他有點心虛，眼神不敢看我（不知是不是我多想）」。交付餐點後，外送員解釋自己剛剛是在加油所以比較晚到，說完隨即就離開，原PO沒有多想，就拿著餐點上樓。

回到家準備打開餐點時，卻發現紙袋上封條雖然完好無缺，但是旁邊卻被撕了一個洞，裡面還塞了一張直銷名片，讓原PO看了很傻眼，感覺很不舒服，於是決定向外送平台檢舉。

貼文一出引起眾人撻伐，「撕開就可以投訴了喔」、「我會按負評並回報客服」、「阿不就利用職務之便」、「餐點被開一個洞，說真的有衛生上的疑慮感覺很不好」、「壓在旁邊也就算了，撕開人家餐點紙袋放進去真的有夠差勁」、「我在想都敢撕開偷放名片了，改天會不會順便偷吃」、「這沒辦法吃了，袋子被他撕開了放東西進去，食物早就弄髒了。不管現在有沒有疫情，這樣不尊重別人又不衛生的行為絕對違規，肯定是檢舉」、「真夠噁心的，為什麼要在吃的東西裡面放他自己名片」。