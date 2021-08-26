鴨肉業者改賣雞腿飯意外「反應很好」 網諧音梗笑：duck不必

聯合新聞網 / 綜合報導
一家鴨肉業者因上游供貨不穩而改賣雞腿飯，沒想到意外受到好評。圖／擷自PTT
一家鴨肉業者因上游供貨不穩而改賣雞腿飯，沒想到意外受到好評。圖／擷自PTT

受疫情影響，許多餐飲業者面臨銷售額不堪負荷營運成本，甚至供貨不穩的慘況，日前就有一家鴨肉業者因上游供貨不穩，導致無法正常銷售鴨肉飯，便出策應急，沒想到卻意外受到消費者喜愛，讓許多人直呼「危機就是轉機」。

有網友在PTT分享一家鴨肉業者貼出的公告，內容除了感謝顧客支持，更提到由於源頭鴨肉供貨不足，難再供應銷售店內熱門產品鴨肉飯，「所以不久前先改以雞腿代替，沒想到客人反應很好，所以本店決定改賣雞肉飯，希望大家繼續支持，謝謝大家」。

鴨肉業者的直白心聲曝光後，意外獲得廣大網友讚聲，大家紛紛笑回「鴨肉缺貨...客人：duck（鴨）不必（指諧音梗『大可不必』）」、「duck不必進貨了」、「換了雞腿肉後客人都沒發現，只好繼續賣」，就連原PO也忍不住笑虧「危機就是轉機」。

有內行網友就透露，這是一家開在汐止的麵店，吸引許多老饕光顧，「鴨肉飯真的好吃啊！可惜吃不到了」、「怎麼不兩個都賣」、「被鴨肉飯耽誤的雞肉王」。

PTT 餐飲業 雞肉飯

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