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「只是把家搬到營地」 網酸價格貴又沒飯店舒服：露營在紅什麼？

聯合新聞網 / 綜合報導
豪華露營成為近來戶外休閒新寵。 圖／pixabay
豪華露營成為近來戶外休閒新寵。 圖／pixabay

受疫情影響，國人已許久無法出國觀光，許多人轉而開發國內新玩法。有民眾發現近來出現一股露營熱潮，新營地陸續出現，價格可比高級飯店，讓他非常不解，好奇「露營到底紅什麼」，釣出同樣霧煞煞的網友表示「露營很好玩，但豪華露營（glamping）我也不懂」。

休閒活動常出現一窩蜂熱潮，如過去全台瘋單車，造成單車缺貨，近兩年又開始瘋露營，到處都有新的營地出現。原PO在批踢踢發文，不解這股熱潮為何會出現，過去露營是克難住帳篷、生火煮飯自己搞定，現在露營不僅有冷氣還有高級大餐，但價格比飯店還貴，卻沒有飯店舒服，也沒有住villa的享受感，為何大家仍前撲後繼想露營？

不少網友也對這股風潮感到不解，「看那種高級帳說去露營也只能笑笑」、「還要掛一堆鹵素燈泡」、「根本裝備競爭大賽，一窩瘋」、「看FB、IG跟風吧，帶一堆器材，根本破壞環境」、「就一堆假掰仔拍照用啊」、「每次看我老闆娘去露營的裝備，我覺得她只是把家搬到營地睡覺罷了」、「曬裝備，本末倒置搞的像在家裡一樣便利」。

也有人認為現代人想要到戶外放鬆，又想避開人群，加上現在無法出國，只好往深山跑，因此「裝備佳的露營」成為新寵。「入門門檻變低加上資訊流通普及」、「就朋友同學出遊聚會的流行形式」、「就更方便而已」、「露營享受的其實是野炊，跟三五好友閒聊，其實最棒的就只有這些」、「當然是越來越好啊」。

其實這股「豪華露營（glamping）」的風潮是從國外先開始流行，讓人既能享受露營的浪漫與愜意，又能兼顧便利和舒適度。

露營

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