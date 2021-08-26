幼稚園師巧手綁髮 之後女童天天「散髮到校」後悔了

有些幼稚園老師會替孩子綁頭髮，讓不少家長回家看到孩子的髮型後相當佩服。開學沒幾天，一名幼稚園老師收到家長的訊息表示，女兒回家的髮型都讓他很驚喜，沒想到從那天後，這個孩子每天就開始「披頭散髮」來上學，令原po開玩笑地表示，「有點後悔」，吸引不少家長熱烈討論。

一名幼稚園老師在「爆料公社公開版」發文，開學沒幾天，有家長就在聯絡簿寫著，「老師，每天我女兒回家的髮型都讓我們很驚艷」，從此之後，那位孩子就每天「披頭散髮」來上學，甚至連馬尾都沒綁，令她不禁苦笑，「我開始有點後悔幫學生綁得很漂亮回家了！」，最後也上傳自己幫女兒綁的髮型，引起不少家長討論。

網友紛紛稱讚幼稚園老師，「說真的，幼稚園老師綁頭髮的功力都滿強的」、「我家女兒的老師都沒有，媽媽失落死了」、「老師真的超厲害的～女兒今天的頭髮是老師綁的～無敵可愛，老師真的是多才多藝什麼都要會，厲害也很辛苦呀」、「幼稚園老師感覺是神」、「被幼教耽誤的沙龍造型師」、「我女兒讀幼稚園時，老師也很厲害..神手，每天下課頭髮都美美的」、「覺得幼稚園老師很強+1，我自己也是髮型師，每天幫女兒綁頭髮，但女兒回來的時候老師常都會有新髮型給她，還綁的很好呢」、「都覺得老師應該有考美髮證照」、「我幫女兒找幼稚園的時候，都會問老師會不會綁頭髮」、「我女兒老師也很會綁頭髮，媽媽手殘」。

有家長則表示，也會讓孩子披頭散髮去上學，「每天早上我都讓女兒披頭散髮的去上學，回家就像從美髮院出來一樣～髮型千變萬化」、「我女兒也是！每次都消婆去！回來都不是自己的女兒了」。