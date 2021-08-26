泡麵加蛋散光光 老饕曝「1招完美煮法」：跟香港朋友學的

防疫期間在家，多半的人會想囤的食物不外乎有「泡麵」，因為料理簡單，口味多樣化，加上價格便宜，還能自己加蛋、青菜、肉、起司變成豐富的一餐，不過有些人困擾每次打蛋入煮滾的泡麵時，就會全部散掉，根本吃不到完整的蛋，因此近來有網友熱議「煮泡麵順序」，引來內行網友指點「完美煮法」。

網友在PTT以「大家煮泡麵會先放什麼？」發文，他表示跟朋友聊到煮泡麵的順序，結果一聊之下，才發現「在場三個人煮的順序都不一樣」，原po說自己是先放調味料，接著放麵，最後才是加蛋「雖然順序前後都不一樣，感覺也不會影響太多」，因此很好奇其他人煮泡麵的順序。

此文一出也讓網友熱議「水，然後先放麵，有時候水太多要倒掉，再放調味料」、「麵- 熱水-泡5分鐘-碗放調味料-麵撈起放碗攪拌均勻-湯加熱滾了放蛋」、「難熟的先放，通常是青菜」、「先把水煮滾，然後調味料和麵一起放進去關火蓋三分鐘」。

也有內行的網友教大家雞蛋完美煮法「生蛋放碗底，再把煮好的泡麵倒進去」、「調味料，蛋，麵，但我麵是放在碗裡，等蛋熟了，再沖到碗裡，我是跟香港朋友學的，我覺得這樣比我以前煮的好吃」、「先放調味料，然後蛋、麵，蛋剛好會變成半熟蛋，讚」。