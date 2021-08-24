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餃子吃膩水煮沾醬油 網求新奇吃法引來饕客傳心法

聯合新聞網 / 綜合報導
餃子除了水煮沾醬油，網求其他新奇吃法，引起網友熱議。 圖／ingimage
餃子除了水煮沾醬油，網求其他新奇吃法，引起網友熱議。 圖／ingimage

多數人在防疫期間總會多買一些冷凍食品當存糧，以備缺糧之需。眾多冷凍食品中，又以水餃和微波食品最受青睞，一來方便烹煮也節省時間。有一位網友在PTT貼文表示自己一次買太多冷凍水餃，家人也吃膩，想問除了沾醬油以外「更新奇的吃法」，釣出老饕分享「另類」吃法。

原po文中表示，疫情期間為支持社福團體，團購了很多水餃，只是一時買太多，雖然有不同口味可以更換，但感覺家人吃的有點膩了，為消化存貨也會改變調理方式，把餃子用煎的或是炸的。除此之外，原po外求醬油以外更新奇的吃法，來清空家中的冷凍水餃。

貼文一岀，引起不少網友熱議並留言回應「煎餃，湯餃，蒸餃」、「餃子配湯變湯餃，酸辣湯、玉米濃湯、紫菜豆腐湯」、「紅油炒手」，也有網友提議「咖哩湯餃，紅酒燉牛肉湯餃，酸辣湯餃，牛肉湯餃」，更有網友建議「從醬去變化」、「蛋煎餃，放大阪燒醬、柴魚、美乃滋」。

有些網友提供意想不到私房菜單「灑起司送去焗烤」、「炸餃子沾黃芥末，皮跟餡拆掉做義式千層麵，很多變化」、「蛋煎水餃、蒸蛋水餃（這兩者較清淡），還有辣炒水餃（比較重口味）」、「煎餃要起鍋前打蛋加進去然後配黃金泡菜解膩」，當然使用工具也跟流行「氣炸蠻好吃的，表皮脆多汁」。

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