「拿」這個字台語怎麼唸？2種常用讀音曝光 網友吵翻天

許多人除了國語之外，最常講的就是台語，教育部也向下扎根，在學校裡推行台語教學，讓學生從小就開始接觸母語，但即使會講會聽，發音一定就是對的嗎？就有一名網友問到「拿」的台語到底應該怎麼說，因為他竟然聽到有兩種說法，讓他不知道哪一種才是對的。

原PO在PTT以「『拿』的台語怎麼唸？」為題表示，他從小到大都唸成「ㄎㄟˋ」，結果竟然被同事糾正應該要唸「ㄊㄟˋ」，他不相信還去問了其他人，沒想到問了一輪後，除了原PO以外，也只有一個人也唸「ㄎㄟˋ」，讓他相當狐疑到底正確唸法應該是哪一種？

貼文一出引來兩派人不同看法，選擇「ㄊㄟˋ」的人表示「唸take it就好」、「ㄊㄟˋ比較是有目的性，去找某地某人拿」、「蛤？完全沒聽過ke」、「自認台語還算頗強，我真的沒聽過ㄎㄟˋ」、「跟日語的手發音一樣，誰在唸ㄎㄟˋ我就翻臉」、「可是長這麼大真的沒聽過ㄎㄟˋ啊」、「我是唸ㄊㄟˋ，ㄎㄟˋ是欸槓郎（南部人）講的」。

不過也有人和原PO一樣的唸法，「南部人表示講ㄊㄟˋ的台味都不見了，講ㄎㄟˋ鏗鏘有力」、「我也是學ㄎㄟˋ，只是我發現老一輩都念ㄊㄟˋ」、「ㄎㄟˋ比較常用吧」、「屏東唸ㄎㄟˋ啊，某些推文自己少見多怪就別出來丟臉了」、「我也東港人，說ㄎㄟˋ比較多」。

還有人提出不同的唸法，「屏北地區鄉下我唸『ni』」、「ㄋ一，供參」、「ni的有聽過，『桌頂ni柑』感覺比較像用手指捻的感覺」、「屏東+1，ㄎㄟˋ跟沙都有，『沙』算比較粗」、「『殺來啦』沒聽過？」、「『沙去』還有聽過，通常是那比較輕會飛的東西，像衣服之類的，拿起來還會飄」。

不過不管哪種唸法，有網友覺得聽得懂就好，「拿來拿去兩個都可以，但我自己覺得ke來比較偏命令的語氣，te來比較通用」、「南腔北調，不用管他，照原本的發音就好」、「聽得懂就好，不然粥的台語怎辦？」、「我是『拿來』」唸ㄎㄟˋ，『拿去』唸ㄊㄟˋ」、「兩個都聽過，應該是地區口音的關係」、「腔調不同啦，有人常常聽到台語發音跟自己不一樣就在亂罵」、「都幾歲了，還在糾結台語發音有幾個」。

從教育部的台灣閩南語常用詞辭典解釋中可看到，「拿」這個字有「提（the̍h）」、「挈（khe̍h）」兩種唸法，都有拿取、獲得之意，雖然用的方法有些不同，但其實各地方的台語唸法多有不同，因此只要聽得懂倒也沒有什麼太大問題。