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哥哥收集用過口罩堆積成山！網怒轟噁心：超級防疫破口

聯合新聞網 / 綜合報導
網友在Dcard貼出哥哥用過口罩堆積成山的畫面，嚇壞眾人。 圖擷自Dcard
網友在Dcard貼出哥哥用過口罩堆積成山的畫面，嚇壞眾人。 圖擷自Dcard

新冠疫情燒不停，在台灣只要外出都要戴口罩，以一天一個口罩來說，用量也相當大。一般人用完的口罩都會包好丟棄，但有些人却不甩疫情，逆向操作。有位網友在Dcard分享了一張驚人的照片，說哥哥把疫情之後用過的口罩都留下來當紀念，還堆成一座小山，嚇壞了眾人。

原po說，哥哥邊拍照，還邊跟家人討論口罩顏色，哥哥堅持不丟掉口罩，妹妹屢勸不聽，內心超崩潰，大喊希望網友幫忙勸哥哥「扔掉這些病毒」。

網友都嚇呆了，「超級防疫破口，這樣是在戴好玩的喔？」、「噁爆」、「呃...他回家後有消毒口罩過嗎？」、「細菌山」、「是我哥的話，我絕對反手一巴掌打給他腦死」、「其實這樣根本不用戴口罩了」、「就算不是疫情也超噁，衛生習慣要多差」、「這樣等於帶病毒回家耶...戴口罩就是為了隔離病毒呀...帶回家還累積？」、「Ｘ！隔著螢幕我的能感到滿滿的細菌」。

有人建議原po快幫忙處理口罩山，「拿火烤，然後跟他說不小心的」、「我會全部給他丟掉！他要生氣就讓他生氣，反正這麼做是保護大家」、「跟家人溝通一下，還是直接丟掉，這是有關性命的事情，不能開玩笑耶」、「趁他不在噴爆酒精！」

也有人覺得這種癖好太奇怪，「他可以留沒用過的收集顏色啊？為什麼要留用過」「你們家的哥哥是不是有囤積癖呀！」、「疫情讓你哥的怪癖崛起」。

網友表示，不是每個人都勤換口罩，「在電梯內看到有個男生口罩已經起毛球到很嚴重了，他還在戴...重點我連續看到他兩天」、「我朋友口罩戴兩三天才丟，真的不太能接受」、「最討厭看到戴過的口罩晾在一旁！」、「我媽也是這樣都留著，勸幾次都不聽，真的很想拿去都直接丟掉」。

至於口罩該如何丟棄呢？重症科醫師陳志金日前在臉書表示，戴著口罩時，不要在摸口罩表面之後，再去接觸口鼻 、揉眼睛、或是身體的其他部位；另外也要注意，脫下口罩時候儘量不要接觸到口罩的表面，而要拿著口罩的耳掛（或橡皮筋）去丟，丟完切記就要「馬上洗手」。

脫口罩NG動作。製表／元氣網
脫口罩NG動作。製表／元氣網

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