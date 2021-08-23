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電費2萬4下個月僅1462元…網看傻 省電神人曝秘訣
炎熱的夏天還在持續，加上疫情關係，還是多少盡量選擇待在家，但高溫的天氣，有時候只開電風扇真的忍不住，最後還是決定開冷氣，不過常開就會很害怕收到電費的時刻，有一名省錢達人分享了自己一個月用了1,761度電，但帳單只被收了1,462元，省電絕招他也不私藏的告訴大家。
本網日前報導「幾乎整天在外電費卻破3萬5 網友揪出2個可能」，內容提及有一名網友和三個人合租一間房子，但幾乎一整天都在外面跑業務，只有回到家才會開冷氣。從貼出的電費帳單可見，本期用電度數6,868，雖然長時間不在家中，但流動電費就高達34,881元，公共電費僅佔425元，帳單一來荷包得失血35,307元。
此文一出也引起網友熱議，很多人認為是台電人員到大樓抄表抄錯，或者是被其他用戶偷電等。建議原PO早上出門拍一下電表，下班回到家再看一次電表，觀察沒人在家時度數的變化，也有人發現帳單流動電費計算公式當中的27/57是計夏季（6～9月）的電價，但最後沒有出現負數，很可能在下期就會退還多算的「夏季電價」。
不過在留言處也有一名「省電神人」貼出自己的電費帳單，只見他5月份的用電2,739度，電費為10,929元，到了7月用電量更高，來到4,753度，繳了24,407元，到了8月突然來了一個「神反轉」，用電量也有1,761度，但是電費竟然只有1,462元，比起前面的電費整個直降超多，吸引網友好奇「怎麼辦到的？」。
他也不私藏的分享秘訣，分別是「裝裝太陽能、儲能、時間電價、搭配獎勵」、「先徹底了解台電怎麼收費，搭配節能設備，其實也不困難啊，時間電價半夜只要1塊錢，白天的電全部靠太陽能，順便將電力儲存起來，晚上靠電池， 電池用光靠台電，此時台電才1元，就有今天的結果阿」。
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