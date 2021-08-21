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每個月給兩萬孝親 男回老家「開冷氣被阻止」秒爆氣打包走人

聯合新聞網 / 綜合報導
男子認為自己每個月有給孝親費，而且難得回去，還被爸爸阻止不能開冷氣，相當不能理解。圖片來源／ingimage
男子認為自己每個月有給孝親費，而且難得回去，還被爸爸阻止不能開冷氣，相當不能理解。圖片來源／ingimage

炎熱的天氣仍未結束，加上疫情關係，待在家的時間變多，為了不想熱到滿頭大汗，會想開冷氣降溫，不過隨之而來的電費也讓人很苦惱。有一名網友分享，從小就知道爸爸很在意電費，小時候就因為不能開冷氣吵架，現在長年在外工作，一回老家很熱想開還是被阻止，讓他氣得直接走人。

網友在臉書「爆廢公社二館」發文，老家是4層透天厝，有8間房間裝了10台冷氣，從小就知道爸爸很在意電費，小時後就很常因為不能開冷氣而吵架，現在長大後長年在外工作，每個月都給2萬孝親費，一年回老家大概4-5次，這次因為連4天假期，於是回來看看長輩。

但因為老家在南部，所以天氣很熱，他睡覺時開冷氣，馬上被爸爸阻止，表示山上很涼不用開，而且下午有下過雨，原po聽到後馬上理智線斷掉，什麼話都沒有回，東西收一收就決定直接打道回府，他認為自己每個月都給2萬孝親費，也不是常回來，完全無法理解。

此文一出馬上引起網友熱議，有人認為「孩子在北部出生，自己也長年待在中北部工作，真的不習慣沒有冷氣…所以老人家要看孫，帶回去南部就是住飯店，因為至少可以讓小孩舒服些」、「刻意在他面前拿電費單去繳，之後他再唸你就直接回『電費我在繳，你不要唸我』」、「在意電費又裝10台冷氣，那裝冷氣是要裝檢用的嗎？」。

有人也質疑原po給家裡2萬孝親費很少，引起部分網友反彈「現在物價高，在外地生活還能每個月擠出2萬元當孝親費已經很好了！2萬元再加上幾千元就是一般人領的一個月的基本工資了，就算放2、3天假回家冷氣開24小時的，請問那電費是會幾萬元是不是？才吹一下又不是吹24小時就被唸，會生氣很正常好嗎？難得放假回家遇到這樣的事，有些長輩的確真的會把錢看的比親情重要，難怪原PO會爆氣！」。

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