婉拒銀行行銷電話遭嗆這句話 眾人傻眼：真敢講

不少人都有接過銀行的推銷電話，大多數人都會婉拒，不過有一名網友抱怨日前接到某銀行的行銷電話，他告訴對方自己正在上班，不方便多講，沒想到電話那頭一句回覆讓他聽了氣炸，許多人則建議乾脆直接掛斷電話。

原PO在臉書「爆怨2公社」表示之前上班時接到一通來電，接起來後對方表明是某某銀行，並詢問他是否有貸款需求，不過原PO客氣地婉拒並表示自己正在上班，不方便講電話，沒想到對方竟然嗆聲說「那你不要接電話啊」，讓原PO聽了超傻眼。

他不解這到底是哪裡請來阿里不達的行銷公司，「請那種腦袋撞到的阿桑來打電話，而且網路一查還有人也接過，看來是同一人咧」。

原PO的經歷也讓其他人看了傻眼，「好嗆」、「這厲害了，真敢講」、「我也接過，超兇的」、「聽到這句理智線會瞬斷」、「我昨天也遇到，我直接告知麻煩不要再打了，然後說『那你不要接啊』，真的很爆炸，我直接掛他電話」。

還有過來人建議直接掛斷電話，「直接掛電話是最快速的方法」、「所以我都聽到某某貸款直接掛」、「一律掛，不想浪費自己時間」、「我都會讓她自己繼續講…然後自己掛斷」、「我只要確認是推銷或者詐騙，都直接掛電話」。