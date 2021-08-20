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幾乎整天在外電費卻破3萬5 網友揪出2個可能

聯合新聞網 / 綜合報導
圖擷自爆怨公社
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「最近一期電費帳單多少」，成了疫情期間不少人宅在家的熱門話題。有一名網友在臉書上貼出高達3萬5千元的電費帳單，相當納悶平時一整天都在外面跑業務，只有回到家才會吹冷氣，搞不懂電燈也是LED燈為何電費卻如此昂貴？

該名網友表示三個人合租一間房子，但幾乎一整天都在外面跑業務，只有回到家才會開冷氣。從貼出的電費帳單可見，本期用電度數6868，雖然長時間不在家中，但流動電費就高達34881元，公共電費僅佔425元，帳單一來荷包得失血35307元。

不少人鐵口直斷這金額有問題，可能原因包含台電人員到大樓抄表抄錯，或者是被其他用戶偷電等。建議原PO早上出門拍一下電表，下班回到家再看一次電表，觀察沒人在家時度數的變化。對照其他網友分享同樣3個人住同一屋簷下，幾乎都傍晚才回家開冷氣，偶爾下廚電費僅2045元，落差相當懸殊。

也有網友眼睛相當銳利，發現帳單上流動電費計算公式當中的27/57是計夏季（6～9月）的電價，但最後沒有出現負數，很可能在下期就會退還多算的「夏季電價」。

根據先前報導，部分網友在8月初陸續收到今年6到7月電費帳單，便開始懷疑「電價是不是偷偷漲」。台電回應絕無此事，並表示若計算公式最後有出現「負數」，就代表已經扣除6、7月夏月電價。原則上8月2號後收到的帳單，應該都已經扣除夏季電價。

圖擷自爆怨公社
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電費 台電 電價 冷氣

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