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36歲無業鄉民求逆轉人生 他建議「每天10下伏地挺身」被讚爆

聯合新聞網 / 綜合報導
改變自己，可以從簡單的微小習慣著手。 圖／Ingimage
改變自己，可以從簡單的微小習慣著手。 圖／Ingimage

每天只要做一件小事，就能翻轉人生嗎？一名36歲的無業網友想要「奮發圖強」，因而上網尋求解答，雖有不少嘲諷聲音，但也獲得許多熱情建議，其中有人提出「只要每天堅持一個微小的習慣」的觀點，引起最大的迴響，讓許多網友大讚「有道理的正向思考」。

一名無業網友在網路論壇PTT的Gossiping看板發文，自述已36歲，「外在有點微胖、沒任何執照、不太能久站、脾氣有點個性」，有穩定住所，每天待在家中，想問大家「要怎麼奮發圖強？要考那些證照呢？」，引起鄉民熱烈的討論。

許多人試著指點迷津，「你這樣就是自由時間最多，念書考公職」、「先做點工作，保全之類的，有點收入再想？」、「與社會脫節太久，所以先試著融入社會吧，談奮發圖強還太早」、「去鄉下買一塊田種田」、「考慮做熊貓、保全，如果覺得想要做點有抱負別的，可以先去職訓局學習」。

一位網友則建議他「先健身，花個一年的時間，把體脂練到18％上下」，並以長文闡述自己的論點。該網友說明，運動和健康的飲食，有助於正面思考，「一切的改變，都要從微小的習慣開始」，例如每天堅持做10下伏地挺身，看似簡單，重點是讓自己有辦法每天持續不懈，3個月後可能就會變成每天100下。

「堅持到有點成就，例如伏地挺身1萬下，你會發現自己的習慣養成機制」，他表示，習慣的養成會讓你感到越來越簡單，一旦有了經驗，就會發現自己無所不能，進而去培養其他習慣。他舉例，每天固定錄影30秒、錄音5分鐘、每天學影音剪輯軟體或修圖軟體…，當能掌握自己培養習慣而成的技巧，「會覺得人生很光明，也不會害怕和其他人接觸和比較」。

他強調，「如果沒有巨大的壓力，改變是很難的」，所以一開始不用改變自己平常做的事，先找一件小事來堅持，以每天伏地挺身10下來說，時間到了自然就會增加次數，若一下子做太多，反而很難持久。「自己的堅持至少要維持一年，那是自己的功課，沒有其他人可以幫忙」，也不要覺得太簡單的事做起來沒意義，他認為許多人太聰明，不想做無意義的事，反而導致養不成習慣。而他推薦第一個習慣從運動開始，「因為運動可以改變一系列激素，讓自己更樂觀，而且吸引他人」。

如此正面的建議也獲得大批網友讚賞，「好方法，從心裡去慢慢制約」、「做一些事情會讓自己更情緒穩定」、「越簡單也越困難就是這道理」、「每天只要持續，進步一點點，一年後就進步很多點，運動持續是最能看到成果的」、「救自己真的要從小地方開始做起，耐心去做，未來就可以不一樣了」。

PTT

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