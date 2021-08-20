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800元買威力彩「狂中8個獎」 差2號中21億撇步網驚：竟能這樣買
威力彩頭獎至今已連41槓，下周一頭彩獎金上看27億，不少民眾都選擇包牌希望能一圓「發財夢」。有一名網友在臉書透露自己只差2號就抱走頭獎，令人驚訝的是，他只花了800元就囊括8個獎項，獎金多達9600元，足足翻了12倍羨煞其他網友。
這名幸運兒在臉書分享購買威力彩的照片，B區用包牌方式把01~08全包，一共花了800元。其中A區幸運對中「3、13、29、37」四個號碼，搭配B區一共中了1組五獎4000元、7組六獎800元，總計高達9600元，報酬率相當驚人。
網友們看到戰果直呼「有點猛」、「差那兩顆就是因為你不是公務員」。不少人看到這篇文才發現「原來B區可以這樣包牌」、「好酷的選號方式」。並說如果等五倍券發放頭獎卻還沒開出來，絕對要梭哈買一個夢想。
同樣是想拚頭獎，台中市就有一名里長二度號召里民包牌，此次共募得43萬，希望成果能比上次更好。此外根據ETtoday新聞雲報導，台北101大樓也傳出有千人集資80萬，派代表捧著鈔票前往投注站「ALL IN」。
威力彩連41摃，預估下周一開獎頭獎上看27億元，續創今年單注最高獎金，想晉升億萬富豪人人都還有機會。
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