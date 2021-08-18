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他買威力彩驚見「7號碼都相同」無奈：太難了 網一看嚇傻

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男網友曬出前幾天買的威力彩，發現8組號碼中竟有7組出現同一個數字，令他相當傻眼。記者邱德祥／攝影
一名男網友曬出前幾天買的威力彩，發現8組號碼中竟有7組出現同一個數字，令他相當傻眼。記者邱德祥／攝影

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一名網友在「爆廢公社二館」發文，他po出前幾天買的威力彩，回家一看，發現八組號碼中竟有七組都出現了「38號」，令他相當無奈，不禁直呼，「我太難了…電選800元」、「明天早八還是乖乖認命回公司搬磚吧…」，令不少網友紛紛爆笑。

網友紛紛表示，「還好不是女生，不然懷疑店員有暗諷」、「真的好38」、「說明幻想著得頭獎的想法很38」、「27也不少」、「小朋友，這800塊你已經輸囉！」、「這太坑爹了」、「老天要你包38號，你不得不包」、「如果有開38，回本機率高而已」、「有夢最美，我每一期都只買兩百，自選跟快選」、「號碼重覆的很多，扯」、「38、38、38，上班、上班、上班」、「我朋友上次買13、14、15、16、17，哈哈哈哈，一看到直接丟了」、「越來越覺得電腦選號的隨機程式有被改過…」、「電腦真的很會選！？昨天總共買了19注，注注槓龜...」、「就是不讓你中」。

有網友則建議，可以分開買或自選號，「電腦選號一定不會中」、「分間買比較好」、「下次不要連買」、「要分開買唷！！」、「電腦選號是幫你做公益的」。不過，有網友則安慰原po有中200元，原po則表示，「開心，我明天還有早餐」。

一名男網友po出前幾天買的威力彩，回家一看，發現八組號碼中竟有七組都出現了「38號」，令他相當無奈。圖／爆廢公社二館
一名男網友po出前幾天買的威力彩，回家一看，發現八組號碼中竟有七組都出現了「38號」，令他相當無奈。圖／爆廢公社二館

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