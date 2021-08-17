快訊

使用疫苗證明「現不宜推動」 陳時中：先提高接種覆蓋

台電大樓群聚爆發「匡列30人」 女員工靠居家快篩確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不滿富二代尪開24小時冷氣 她倡節約又免出錢被酸：在堅持什麼

聯合新聞網 / 綜合報導
一名自認節省的女網友，因為「富二代」老公開24小時冷氣而爭吵不停。圖／ingimage
一名自認節省的女網友，因為「富二代」老公開24小時冷氣而爭吵不停。圖／ingimage

台灣夏季天氣炎熱，不少人選擇待在家吹個冷氣放鬆身心靈。但有一名女網友表示，常和「富二代」老公24小時不間斷吹冷氣的做法而發生爭吵，並提到雖然是婆婆出冷氣費，但發文者認為應該要節約一些，不要讓小孩依賴冷氣，此文引發網友正反論戰，多數人認為，天氣真的太熱，「孩子健康比不上冷氣費嗎？」

一名女網友在「靠北婚姻2.0」發文表示，老公是富二代，但自己是普通家庭，「我老公是在家都要開著冷氣的那種，而我比較偏向節約」，她向老公表達小孩從小冷氣不要吹太習慣，但對方認為那是別人家的小孩，不會讓自己的小孩也這樣，她無法理解老公的邏輯，「還是有很多家庭沒辦法讓小孩這樣24小時吹冷氣。」並提到家裡的電費都是婆婆出錢，對方不願與她溝通，兩人常為此事吵架，詢問網友應該要怎麼做。

「冷氣說」讓不少網友產生正反兩面的意見，有網友認為「萬一中暑造成心臟衰竭不划算」、「我不是富二代，但我家冷氣也是吹24小時，我出門也開給狗狗吹，怎麼你家小孩連狗都不如。」、「有些錢（指吹冷氣）真的省不得」，不解發文者冷氣吹24小時是怎麼了，「明明有能力，為何不讓孩子舒服點。」、「小孩的體溫比較高，現在這種天氣，有時候不開冷氣真的令人受不了。」也有網友表示，既然是婆婆出錢，「不知道妳在堅持什麼。」

認同發文者的網友則表示，「（常吹冷氣）真的對身體不好，還是適度的調整比較好，雖然電費有人出，但24小時一直開著，也不環保。」有網友認為不常吹冷氣可以訓練小孩如何在這樣的環境中生活的更舒適健康。但也有人奉勸發文者退讓一步，「妳沒錯，但老公也沒錯，那是他的習慣問題，習慣是很難改變的。」

延伸閱讀

她驚訝高樓住家外變氣「蜜」窗 網笑：開窗挖一勺來吃

冷氣漏水成「瀑布」 房東離譜回應她氣炸：請師傅很難？

開冷氣酸臭味飄鼻 網友點出關鍵原因

「冷氣vs除濕」哪個功能省電？ 空調技師這樣說

相關新聞

全台防疫鬆綁 店員不再認真檢查實聯制？網曝原因是這個

全台防疫鬆綁，不但降為二級警戒，餐廳開放內用，許多場館也都鬆綁入場及人數限制。有網友好奇，政務委員唐鳳開發的簡訊實聯制app還運作如常嗎？他自己的經驗是店家甚少檢查，客人還會真的會乖乖實聯制嗎？

不滿富二代尪開24小時冷氣 她倡節約又免出錢被酸：在堅持什麼

台灣夏季天氣炎熱，不少人選擇待在家吹個冷氣放鬆身心靈。但有一名網友表示，常和「富二代」老公24小時不間斷吹冷氣的做法而發生爭吵，並提到雖然是婆婆出冷氣費，但發文者認為應該要節約一些，也不要讓小孩依賴冷氣，此文引發網友正反論戰，多數人認為，天氣真的太熱，「孩子健康比不上冷氣費嗎？」

冷氣漏水成「瀑布」 房東離譜回應她氣炸：請師傅很難？

租屋的時候，除了選擇喜歡的環境，考量價錢之外，也會希望房東人好、負責，有問題的時候可以認真解決，不過有一名女房客近日抱怨房東，房間冷氣壞掉，但房東不願意請師傅來維修，只因為他自己會修，冷氣漏水到最後還下起「瀑布」，她氣炸「找個師傅真的這麼難嗎…？」。

她驚訝高樓住家外變氣「蜜」窗 網笑：開窗挖一勺來吃

外傳蜜蜂在住家附近築巢，代表居家環境風水不錯，有進財之意。不過一名網友驚訝自家玻璃外竟有蜜蜂築巢，讓她直呼「佩服佩服」，網友看完也笑稱「密集恐懼症發作」、「採收蜂蜜囉」！

他曝電鍋1煮法網噓爆 眾人傻眼：會重金屬中毒吧

在外租房廚具多較為精簡，有網友表示，自家沒有其他鍋具，只好以電鍋「外鍋」煮湯，直呼「不行嗎？」其他網友看了紛紛傻眼直言「那個是外鍋，很難洗刷，直接煮可能會吃到鋁鉛，不怕重金屬中毒？」，還有人大呼「好噁心」。

外帶男「狂挖冰淇淋」她出手惡整 得知背後真相：愧疚了16年

一般小火鍋店裡會有自助吧服務，有附免費的飲料跟冰淇淋，cp值高總是吸引眾多民眾蒞臨。不過近日有一名女網友表示16年前曾在小火鍋店打工，曾經惡整一位當初認為是「貪小便宜」的男子，後來才發現背後藏著心酸故事，讓她對自己的行為「愧疚了16年之久」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。