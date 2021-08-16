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他曝電鍋1煮法網噓爆 眾人傻眼：會重金屬中毒吧
在外租房廚具多較為精簡，有網友表示，自家沒有其他鍋具，只好以電鍋「外鍋」煮湯，直呼「不行嗎？」其他網友看了紛紛傻眼直言「那個是外鍋，很難洗刷，直接煮可能會吃到鋁鉛，不怕重金屬中毒？」，還有人大呼「好噁心」。
有網友在PTT分享「煮飯方法」，只見他以電鍋「外鍋」煮湯，湯內有肉片、青菜、貢丸等配料，他表示，「假設只有電鍋沒有其他廚具，這樣煮不行嗎？為何一堆人說電鍋不能這樣用？」
對此，其他網友紛紛留言「你把外鍋當內鍋用？」、「要洗比較麻煩，你整個拿去水槽洗嗎？」、「很難洗」、「你這個蒸完還有湯嗎？」、「要放內鍋，直接煮可能會吃到鋁鉛之類的」、「內鍋才多少錢而已」。
多數網友都無法接受，並留言「這樣也太噁心」、「噁噁噁噁噁噁噁噁噁噁」、「看了什麼」、「你真是料理天才」、「你的那個外鍋是鋁，不鼓勵啦，而且不好洗」、「你會吃到鐵鏽吧」、「我今年第一噓給你了，佩服」、「倒掉吧！ 鋁內鍋不能這樣弄，不鏽鋼才可以」。
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