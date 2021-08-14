39號5樓之2在哪？ 外送員暈見電鈴如密室逃脫 按後更崩潰

對於各類外送員來說，克服天氣干擾是小事，要快速且正確的把物件送到當事人手中才是最重要的事。外送時對於不熟悉的路名，現在有google map可以參考，但遇到這樣的電鈴時，一名外送員提問，請大家幫忙「找出39號5樓之2的電鈴」，不僅找電鈴有如密室逃脫，更誇張的是按鈕「按下去竟是壞的」，讓原po頓時火冒三丈。

原po在臉書「外送員的奇聞怪事」貼文表示，日前外送抵達客戶地址時，面對讓人眼花撩亂的電鈴，一時不知要按哪一個才對。從原po上傳的照片看來，是一個「6X10」棋盤式的老式門鈴，不僅按鈕退色，而且按鈕上貼滿不同的記號貼紙，有數字、有色貼紙，門牌號碼更讓人看了眼花。

原po好不容易找到客戶39號5樓之2的電鈴後，按下去竟然是壞的，氣的當場爆粗口，只好撥打手機連絡客戶，沒想到對方也沒接電話，最後「訊息也是等了7-8分鐘才回」，更讓原po臉臭到不行。

網友在看完貼文後，紛紛留言回應「完全看不懂這門鈴，太難了」、「解這種，很有密室逃脫的fu」、「這是戳戳樂嗎」，有網友說「這好舊的門牌按鈕，怎麼感覺一按下去會漏電的fu」、「我上次按這種的還被電到，差點打爆它」，還有網友問「打問號的是怎樣」。

有網友留言建議原po「打電話兩通沒接，傳訊息未讀，立即通知派單處理，不要耽誤自己的時間」、「上次有一個9分30秒才走出來，淋雨真的心好累」。更多網友留言好奇電鈴跟門牌號碼是怎麼排列的，「應該是這個，左邊是2表示之2，右邊是5號表示5樓，選我正解」、其實在電鈴的面板上就有指示如何辨認正確的門牌號碼。