同事狂問薪水「快被逼瘋」網教1句話放大招：接著裝忙離開

職場中總有一些「潛規則」，原本以為只要在職位上發揮所長，就能有個順利的職場生涯，但其實有些學校沒教，老闆也沒明講的規則，還是不要犯最好。近日有一名網友抱怨，有個同事很直白問他薪水多少，想要輕描淡寫帶過還繼續還窮追不捨，讓他直呼「真的要瘋了」，引起網友熱議。

網友近日在「Dcard」發文說道，原本以為職場基本的道理大家都懂，同事之前真的很忌諱談薪水，但最近同事卻很直白問他薪水多少，個性內向的他不知道怎麼拒絕問題，只好輕描淡寫的帶過，沒想到同事又繼續追問「這麼少，怎麼沒有反應？」。

加上老闆前陣子有給獎金，也告知原po絕對不能跟任何人講這件事，但同事又問道「老闆沒給你獎金嗎？」，他心想不能講，講了慘的就是自己，況且同事又是那種大嘴巴的人，於是就沒說，結果同事又直說「可是老闆有說他有多給你獎金欸」，讓原po聽到當場大傻眼。覺得「到底為何要相信老闆的話」，只好又掰個裡由快速逃離現場，他也很懊惱「大家都怎麼面對同事問薪水的事啊？」。

此文一出馬上引起網友熱議，不少人支持原po「你同事好無聊，建議你人再怎麼內向這部分真的不能講欸，你怎麼知道他心裡在打算什麼，保護自己一定要做到」、「大招就是不管他問什麼都回『幹嘛問這個』，接著裝忙離開現場或請他不要吵你」、「超傻眼，也太沒禮貌」、「我們公司禁止談論薪資，真的有前例被我老闆資遣的」。

不過也有人認為「到底為啥不能談論薪資，公司一直宣導不行，還不是薪資單開起來大家看，覺得薪水有問題就去反應，有規模一點的公司都馬有固定給薪條件，不開心就去找薪水更好的公司，就是這麼簡單」、「我跟同事都互相會聊欸，誰有被加薪誰沒有也知道，雖然公司有規定不能聊，但我們還是會互相討論」。