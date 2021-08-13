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北市今2例 柯文哲：桃機地勤人員感染源不明

把催繳電話當詐騙 她一聽少「14字經典台詞」：係金A

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友接到電信公司的催繳電話，她以為是詐騙，沒想到事後才知道是自己搞烏龍。 圖／ingimage
一名女網友接到電信公司的催繳電話，她以為是詐騙，沒想到事後才知道是自己搞烏龍。 圖／ingimage

詐騙手段層出不窮，但最常聽到的就是電話詐騙，而現代人也因為警覺性高，所以比較不容易上當，就有一名女網友在臉書分享自己的糗事，她日前接到一通催繳電話，原以為是詐騙，正等著對方說出經典的關鍵字，沒想到電話那頭講完便直接掛掉，這時她才知道是自己真的忘記繳費。

原PO在「爆廢公社」寫道日前接到一通電信公司的催繳電話，她第一直覺認為這是詐騙電話，於是邊忙手邊的工作，邊聽著那一頭電話錄音，然後等著它說出經典台詞「如有疑問請按9，由總機為您服務」，沒想到在唸完一長串後，電話卻直接掛斷。

原PO當下愣住，「經典台詞呢？不是吧！怎麼和傳說中的不一樣」，過一會兒她努力回想是哪裡不對，這時才想起自己好像真的忘記繳電話費，原來這真的是催繳電話，而不是詐騙。

貼文笑翻許多人，「妳也太期待了吧」、「催到後來會改成真人催電話喔，我前主管就是，簡訊、語音催繳都沒去繳，後來就接到真人來電」、「真的電信會很龜速的報妳的號碼」、「妳沒錯！一切都是詐騙集團的錯」、「失敗的職前訓練」。

電信詐騙

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