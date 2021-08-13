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重感冒上課為領全勤獎？網友揭此求學階段：這才厲害

聯合新聞網 / 綜合報導
網友們在PTT討論全勤獎的意義，不少人認為大學階段領到全勤獎才是真的厲害。。本報資料照片
網友們在PTT討論全勤獎的意義，不少人認為大學階段領到全勤獎才是真的厲害。。本報資料照片

從國小一路到大學都有全勤獎制度，如果學生到畢業前都沒有公假、喪假以外的請假紀錄就能拿全勤獎，如果你請了病假、事假、缺曠、早退或遲到，只要有一項，即喪失領全勤獎的資格。近日有網友在網上討論全勤獎的意義在哪？網友留言一面倒「這求學階段」領全勤才厲害，引起熱議。

原PO在PTT WomenTalk版上以「學生全勤獎的意義是？」為題，表示自己一直不解領全勤獎的意義，在學3年或6年沒突發狀況，只有生病才需要請假，是少數人有的經歷。「換言之，全勤獎是鼓勵『必須』請假的學生還來上課嗎？」原PO也分享，自己就看過國小同學為了領全勤獎，重感冒還來學校上課，而那位同學的父母也鼓勵他這樣做，令原PO無法理解。

貼文一出即引起熱議，網友一面倒向「沒意義」、「沒意義，領一張獎狀也不會比較爽」、「從小就覺得沒意義，好險我爸媽也覺得全勤獎很廢，所以從來不會逼迫我生病什麼的還硬要去學校」、「從小就不懂全勤獎的意義」、「很在意全勤獎？能吃嗎？」。不過也有人認為，全勤獎是唯一能拿來說嘴的獎項，是「可以說嘴一輩子的獎狀！」。

更有不少網友覺得大學拿全勤獎超厲害，「大學全勤超猛」、「有人大學全勤！？」、「大學有過學期全勤，學校還匯獎金」、「大學全勤比拿書卷還猛」、「大學能全勤！真的佩服！」

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