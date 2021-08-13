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接到高雄訂單 台中女外送員傻眼：難道要搭高鐵去送？
外送服務已成為許多人日常生活中不可或缺的一部分，只要動動手指在外送平台上點餐，不用出門就可以坐在家裡頭等待美食到來，而不少人也看中這一塊商機，紛紛投入外送員的行列。就有一名台中的女外送員PO文表示自己接到高雄的訂單，讓她笑說難道要搭高鐵去送嗎？
原PO在「外送員的奇聞怪事」貼出訂單截圖，她說自己位處台中后里，昨（12）日接到一張訂單，只不過打開手機一看發現訂單地點竟然是在高雄市，讓她非常傻眼。
從截圖可看到取餐地點是高雄市三民區的某間速食店，而訂餐者也是在高雄，訂單上面還註明外送員可賺取130元，讓原PO看了忍不住發文說「我在台中后里，好像不少人接到這單，是不是要坐高鐵下去送？」
貼文也讓鄉民們覺得扯，「130…美金都不夠」、「賺130坐高鐵會賠死」、「130英鎊的話我絕對接」、「我比較想知道客戶端那邊顯示的等候時間」、「妳可能要上國道比較快」、「直接接啊！取餐完再告知排單超出區域，取消單再賺一份」、「還說距離金額無上限，騙人的！取餐九小時，送餐十分鐘」。
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