接到高雄訂單 台中女外送員傻眼：難道要搭高鐵去送？

外送服務已成為許多人日常生活中不可或缺的一部分，只要動動手指在外送平台上點餐，不用出門就可以坐在家裡頭等待美食到來，而不少人也看中這一塊商機，紛紛投入外送員的行列。就有一名台中的女外送員PO文表示自己接到高雄的訂單，讓她笑說難道要搭高鐵去送嗎？

原PO在「外送員的奇聞怪事」貼出訂單截圖，她說自己位處台中后里，昨（12）日接到一張訂單，只不過打開手機一看發現訂單地點竟然是在高雄市，讓她非常傻眼。

從截圖可看到取餐地點是高雄市三民區的某間速食店，而訂餐者也是在高雄，訂單上面還註明外送員可賺取130元，讓原PO看了忍不住發文說「我在台中后里，好像不少人接到這單，是不是要坐高鐵下去送？」