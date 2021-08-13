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點外送這理由要求退費 老闆回「想騙吃騙喝?」網一面倒嗆奧客

聯合新聞網 / 綜合報導
外送平台點餐方便，但交易糾紛時有耳聞。圖為示意圖，非新聞當事人。報系資料照
外送平台點餐方便，但交易糾紛時有耳聞。圖為示意圖，非新聞當事人。報系資料照

很多人愛用外送平台點餐，不用出門美食就送上門，但也不時傳出交易糾紛。有位老闆氣噗噗在爆料公社公開版發文，說遇到「騙吃騙喝」的客人，原來客人透過外送平台點餐，卻用一個很瞎的理由要求退款，老闆貼出圖片要網友評評理，引發熱烈討論。

原po貼出截圖，客人點了炭烤牛小排和一份雙人套餐，卻要求附上6份特製辣醬油醬包，因為附贈的醬料跟蒜片不如預期，客人竟回報「餐點遺漏」要求退款，還留言「不值得這價位，未按照訂單備註...蒜片給的比之前少...醬料包選了6包只給2包...失望...不會再點了」。客人做法恐讓店家得自行吸收出餐成本，老闆爆氣回應，「你是來騙吃騙喝的嗎？哪裡遺漏餐點？怎麼愛吃蒜頭不會自己去市場買嗎？」

網友一面倒轟奧客行為，「如果因為備註內容回報少給餐點，這臉皮也還蠻厚的」、「主餐少了也就算了，醬料少還可以申請退費，也真是奇葩了」、「不喜歡就換家不要買，店家不是欠你的」、「難道你備註寫要100包辣油、5斤蒜頭，也得要給你嗎？」、「到底來吃主餐的還是來吃蒜頭的啦？！來亂的膩？」

不少店家感同身受，「這不就是現在平台都會有的事情嗎？最誇張的是...平台客服都選擇相信奧客」、「很多奧客都用備註，加量不加價」、「前幾天遇到一個，叫了三樣東西留評論說難吃，然後三個都回報遺漏，平台還讓他退款成功」、「台灣人被寵壞了，都認為花錢是大爺」、「之前有一個人發一篇，客人備註要三片火腿...明明點的是無肉餐點」。

也有人提出建言，「可以在點菜當中增加，蒜頭/約10g一份50元，醬料/約10g一份50元，可以省事很多」、「肉少兩塊，醬包多一包如何？」、「想要醬料就加錢，聽到加5元很多人都自動不會要了」、「一般看到，我選擇棄單」。

外送員

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