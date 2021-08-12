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不給LINE就不付錢 女外送員被騷擾靠「1妙招」脫身 網爆笑

聯合新聞網 / 綜合報導
有一名女外送員送餐時，客人要求「若不給line，就不付錢」，令她相當困擾，於是她想到一個方法，給客人一串ID，擺脫問題。圖／聯合報系資料照片
有一名女外送員送餐時，客人要求「若不給line，就不付錢」，令她相當困擾，於是她想到一個方法，給客人一串ID，擺脫問題。圖／聯合報系資料照片

外送平台崛起，不少民眾不需出門即可在家享受美食，相當方便。有一名女外送員送餐時，被客人騷擾表示，「若不給line，就不付錢」，令她相當困擾，於是她想到一個方法，給客人一串ID，擺脫問題，引起不少網友爆笑。

一名網友在臉書粉絲專頁「外送ㄟ543」發文，相信許多女性外送員都有遇到這種狀況，她在送餐時被客人騷擾，對方表示，「小姐姐妳很漂亮耶，可以加line嗎？」，原po婉拒後，對方卻要求，若不給line就不會付錢，令她相當無奈，「我們是來工作不是來交友的耶」，於是她想到一個方法，給了一串ID並請對方晚點再加，原來她給對方的是「蔡英文總統的line」，慶幸對方當下沒有發現，並呼籲，「各位女性以後遇到這種狀況，就隨便給一個ID或自家爸爸的」，不要傻傻真的把個資給出去。

網友紛紛爆笑，「哈哈 最後一句。希望他跟總統聊得開心」、「總統表示：為什麼要給我的...」、「哈哈哈厲害」、「這個幽默」、「高招」。

不過有網友質疑，熊貓外送平台無法看到外送員長相，「熊貓根本沒辦法看客人，是觀落陰嗎？」、「581（ubereat）才可看到照片，訂熊貓那麽多次沒看過外送員照片」、「熊貓看不到外送員資料呀」。

有網友則分享經歷，「不是沒看到臉他們就不會意淫，之前送過幾單就有人在樓上一直看我，說我穿短褲腿很細，都還沒面交喔！就在那邊各種言語騷擾了」、「我遇過用對講機看我的耶，超不舒服」。

外送員 LINE

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