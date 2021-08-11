好市多奧客爬「西瓜山」！男童看傻 網轟：誰家的長輩管一下

大賣場貨物琳瑯滿目，許多民眾在採購時常會多比較、拿走外觀較漂亮的商品。一名網友在臉書分享一段影片，只見一位民眾不顧他人觀感，直接爬上堆放在一旁的西瓜，離譜行為讓網友紛紛怒轟「誰家的長輩管一下好嗎」、「人不要臉天下無敵」。

超市、大賣場的奧客行為總是能突破眾人想像，一名網友在臉書「爆廢公社二館」分享一段影片，只見一位民眾疑似為了挑貨，竟爬上賣場的西瓜堆，脫序行為讓一旁的男童都傻眼回頭看2次。

影片曝光後引起網友熱烈討論，有眼尖網友透過背景認出該賣場是好市多，對民眾爬「西瓜山」的離譜行徑，眾人紛紛回應「我看了十次，想說那個弟弟怎麼了嗎？後來才看到後面」、「Costco可以看到人性醜陋展現的地方」、「好市多就像一面鏡子…什麼妖魔鬼怪在這邊都現原形」、「誰家的長輩管一下好嗎」、「再度印證一句話：人不要臉天下無敵」。

此外，對於奧客的挑西瓜方式許多人表示不認同，「西瓜好壞是用手拍的、不是用腳踩」、「太誇張了，西瓜不是大顆就好吃」、「知道為什麼買的西瓜都破的了吧」、「西瓜這樣踩，裡面其實已經壞了」。