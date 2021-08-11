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他分享結紮心得「比牙醫麻醉還不痛」 人夫們透露：根本無感

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男網友在爆廢公社二館分享自身結紮經驗，透露「比牙醫麻醉還不痛」。圖擷自爆廢公社二館
一名男網友在爆廢公社二館分享自身結紮經驗，透露「比牙醫麻醉還不痛」。圖擷自爆廢公社二館

說到結紮手術，不少男性望而卻步，擔憂施作後痛得生不如死，不過可能沒有想像中的可怕。一名男網友分享自身結紮心路歷程，他透露很想動手術，但怕痛所以猶豫不決。不過等到手術結束後，他表示「完全無感」，甚至比牙醫麻醉還不痛，而且一周後傷口就完全看不到了，因此他呼籲廣大男性朋友們「愛你的另一半就別讓她吃藥」。

有網友在「爆廢公社二館」臉書PO文表示，自己早在3、4年前就有結紮打算，但礙於網路上很多人分享恐怖經驗，所以他拖到現在都不敢做。沒想到，等手術完成後才發現沒有那麼疼痛，他說：「我必須強調，千萬別相信網路上說的有多痛，我是完全無感！打麻醉稍微刺一下而已。其他的完全無感！刺一下，真的就是刺一下」他還透露，甚至比牙醫麻醉還不痛。最後，他提醒男性們結紮時要放鬆，因為「醫生說越放鬆越不痛」。

此文一出，馬上引來廣大網友討論，不少人稱讚原PO「很man」、「real man」、「是愛老婆的表現」，還有許多人夫分享經驗「今年28～結紮5年了，中午手術完，下午就去上班了。其實沒想像中可怕。」、「已紮+1，但痛在術後一週」、「真的完全不痛，我是剪斷電燒的，只有在拉輸精管時有捏蛋的感覺」、「好幾年前就已經有微創的結紮了，基本上都不怎麼痛」。

結紮 手術

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