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整桶脆笛酥有2支例外包裝 網讚真好：廠商巧思

聯合新聞網 / 綜合報導
網友買桶裝脆笛酥，發現其中有2支包裝不同，想知道解答。圖擷自抖音（Tik Tok）＠b_g0221
網友買桶裝脆笛酥，發現其中有2支包裝不同，想知道解答。圖擷自抖音（Tik Tok）＠b_g0221

餅乾類零食選擇多樣，廠商除了在口味上比拚，為增加產品競爭力及附加價值，在製做包裝時也會加入巧思和貼心處理來吸引顧客。就有一位男網友買了一個桶裝脆笛酥，打開包裝發現其中有2支包裝不同，讓他貼文發問「誰可以解釋這是什麼？我要解答」。

原po在抖音（Tik Tok）貼出一段影片，影片中看到一整桶的脆笛酥，但其中有2支跟其他的不同，是2支套袋獨立包裝的脆笛酥，讓原po丈二金剛摸不清，問說「誰可以解釋這是什麼？我要解答」。

網友看完影片後，紛紛留言回應「試吃包嗎」、「試吃新產品嗎」，有網友開玩笑說「買100根送你兩根，不過分啦」、「抱歉，那兩根確診，現在被隔離當中」，有網友很老實的表示「真的不知道用途是什麼」。

不過有內行網友表示「廠商巧思，是讓你好拿其他的」、「因為全部塞滿的話，第1根會不好拿起來，所以先讓你抽出2根，其他的就好拿了，也不易碎」、「這是廠商很聰明的做法喔，怕你第1根不好拿」。

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