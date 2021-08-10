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豪雨狂瀉！台積電停車場成了一片汪洋 他仰天長嘯：怎麼回家

聯合新聞網 / 綜合報導
台南台積電廠區一處停車場因豪雨狂瀉而淹成「一片汪洋」。圖／擷取自抖音
台南台積電廠區一處停車場因豪雨狂瀉而淹成「一片汪洋」。圖／擷取自抖音

南台灣各地受到西南氣流影響，豪雨狂瀉，導致災情頻傳。就有一名台南網友剛結束夜班工作，準備牽車回家，沒想到一到停車場卻看見「一片汪洋」，完全找不到機車的位置，他也欲哭無淚，直呼「我的車咧？我要怎麼回家？」

一名台南網友1日在抖音貼出影片，畫面中，停車場全被大水淹沒，水位已淹至機車坐墊處，結束夜班工作的原PO看見眼前景象，他在雨中忍不住大喊「我剛下班耶！我的車咧？我的車咧？我要怎麼回家？」

早前因碧盧颱風過境，台灣各地受西南氣流影響，中南部強降雨不斷，不少地區傳出災情。其中，就有網友一眼看出影片中即是台南台積電的一處機車停車場。原PO看著眼前「一片汪洋」，無奈感嘆「從此對夜班有了陰影，8/1的早上 #淹水 #淹水啦 #淹水了 #淹水嘍」，網友們也笑虧「你可以考慮自由式游回家啊...」、「水上摩托車」、「不用找車了，找船吧」、「難得可以游泳回家耶，衝啊！」

@astop165421

從此對夜班有了陰影8/1的早上#淹水 #淹水啦 #淹水了 #淹水嘍

♬ 原聲 - 何董

豪雨 淹水 停車場

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