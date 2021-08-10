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誰比我慘？網購澎湖花生酥收到賣家通知「掉臺灣海峽裡了」
盧碧颱風雖未直接撲台，但掀起的巨浪導致一艘往來台澎間的貨輪「山寶貳號」擱淺在布袋商港，船上9名船員成功脫困，不過船隻難逃一劫。有網友在「爆料公社」臉書PO文，他買了280元的花生酥，卻收到賣家通知「您的花生酥目前掉到臺灣海峽裡面了」，這個理由讓他直呼「有人的未出貨原因比這還荒謬嗎？」
一位買家今（10日）在網路貼出一張與賣家的對話紀錄，只見賣家寫道「您好，抱歉剛剛同事通知，因為船在布袋擱淺，您的花生酥目前掉到臺灣海峽裡面了」、「請問您是否考慮換，我們高雄有」。對此，這位買家笑稱「有人的未出貨原因比這還荒謬嗎？」他也表示，自己沒有要責怪賣家，對方很有心、很可愛。剛好，這位買家的朋友是處理這起案件的相關人員，因此他也委託朋友幫忙找，不過朋友只有找到「一堆黑糖糕」。
此文一出，引發網友熱議「人生有幾次包裹能掉到台灣海峽？超酷！」、「什麼都有，什麼都不奇怪...」、「很誠實的老闆」、「無痛升級花生湯？」、「過鹹水的比較好吃」也有人分享自身經驗「小弟之前也有一次在淘寶買東西，結果貨運船撞上採沙船沉了！」，「遇過奶粉宅配火燒車的人路過。當時還看到火燒車的新聞畫面，然後就被賣家告知這件事」。
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