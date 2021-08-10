三級警戒在家自煮驚喜「變瘦了」網笑：原因是這個吧

台灣5月疫情升溫，雙北帶頭全國陸續升高為三級警戒，很多公司啟動居家上班，民眾生活型態也被迫改變。因為餐廳不能內用只能外帶，又擔心疫情擴散，不少外食族選擇在家開伙，也意外發掘自己的烹飪天分。時序來到8月，台灣從「微解封」再降為二級警戒，政策紛紛鬆綁，餐廳也可以內用了，吸引不少外食族回歸。

有位網友在ptt八卦版表示，在疫情期間，除了上班日早餐會買小麵包搭無糖豆漿，其餘都自己開伙。居家辦公兩周後，他在6月中進公司，同事們看到都說「變瘦了」，後來8月趁著父親節回老家跟爸媽吃飯，媽媽也表示「臉變小，身體也瘦了」。原po笑稱，早知道會變瘦、臉變小，「應該早點開始自己煮的」，他也問大家經過三級後有變瘦變健康嗎？

不少人認為自煮確實比較健康，「油少吃很多進去吧」、「吃得健康，我也瘦了三公斤」、「外面煮的重油重鹹，自己煮變瘦應該是正常的」、「這半年我從70到現在59公斤」、「自己做都買海鮮，反而沒什麼吃飯，整個很健康」。

也有人逆向操作，居家期間不瘦反胖，「一直訂外送，胖5公斤」、「吃阿嬤煮的，明年三月賽豬公」、「自己煮少油，反而容易吃不飽，結果越吃越多」。

有網友戲稱可能是原po廚藝問題，「你很不會做菜？」、「自己煮應該是貴又難吃吧」、「太難入口」、「兩種可能，一個是爸媽同事安慰你，另一個可能是煮得很難吃，每天都吃不到位」。