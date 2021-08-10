快訊

對抗Delta變種病毒 最新研究：莫德納疫苗優於輝瑞

軍閥倒戈塔利班：阿富汗北部戰線崩潰…喀布爾恐8月底淪陷？

三級警戒在家自煮驚喜「變瘦了」網笑：原因是這個吧

聯合新聞網 / 綜合報導
5月全台進入三級警戒，不少外食族紛紛改為自煮，防疫又顧健康。圖為示意圖。 圖片來源／ingimage
5月全台進入三級警戒，不少外食族紛紛改為自煮，防疫又顧健康。圖為示意圖。 圖片來源／ingimage

台灣5月疫情升溫，雙北帶頭全國陸續升高為三級警戒，很多公司啟動居家上班，民眾生活型態也被迫改變。因為餐廳不能內用只能外帶，又擔心疫情擴散，不少外食族選擇在家開伙，也意外發掘自己的烹飪天分。時序來到8月，台灣從「微解封」再降為二級警戒，政策紛紛鬆綁，餐廳也可以內用了，吸引不少外食族回歸。

有位網友在ptt八卦版表示，在疫情期間，除了上班日早餐會買小麵包搭無糖豆漿，其餘都自己開伙。居家辦公兩周後，他在6月中進公司，同事們看到都說「變瘦了」，後來8月趁著父親節回老家跟爸媽吃飯，媽媽也表示「臉變小，身體也瘦了」。原po笑稱，早知道會變瘦、臉變小，「應該早點開始自己煮的」，他也問大家經過三級後有變瘦變健康嗎？

不少人認為自煮確實比較健康，「油少吃很多進去吧」、「吃得健康，我也瘦了三公斤」、「外面煮的重油重鹹，自己煮變瘦應該是正常的」、「這半年我從70到現在59公斤」、「自己做都買海鮮，反而沒什麼吃飯，整個很健康」。

也有人逆向操作，居家期間不瘦反胖，「一直訂外送，胖5公斤」、「吃阿嬤煮的，明年三月賽豬公」、「自己煮少油，反而容易吃不飽，結果越吃越多」。

有網友戲稱可能是原po廚藝問題，「你很不會做菜？」、「自己煮應該是貴又難吃吧」、「太難入口」、「兩種可能，一個是爸媽同事安慰你，另一個可能是煮得很難吃，每天都吃不到位」。

微解封 三級警戒

延伸閱讀

皮蛋煮湯也好喝！她分享料理作法 老饕讚「到港式餐廳必點」

降級不解封...她崩潰老人無罩趴趴走 網友怒批「這心態」：勸都沒用

好市多迎客開放內用 網見工作人員1動作樂讚：真的不惜成本

現在「敢內用嗎」？ 網曝自身經歷喊：Buffet都訂到9月了

相關新聞

買炸物見盤底「藍藍的」 網友嗨翻直呼：賺到了

熱騰騰又香又酥脆的炸物，美味讓人難擋。一位網友點了一盤炸物，夾到一半時，卻看盤底出現一張「藍色的紙」，令他傻眼。貼文引發上千人爆動，直呼「賺到了」。

三級警戒在家自煮驚喜「變瘦了」網笑：原因是這個吧

台灣5月疫情升溫，雙北帶頭全國陸續升高為三級警戒，很多公司啟動居家上班，民眾生活型態也被迫改變。因為餐廳不能內用只能外帶，又擔心疫情擴散，不少外食族選擇在家開伙，也意外發掘自己的烹飪天分。時序來到8月，台灣從「微解封」再降為二級警戒，政策紛紛鬆綁，餐廳也可以內用了，吸引不少外食族回歸。

她不信邪宅配2次千層蛋糕都變土石流 網笑：佛心客人哪裡找

美美的甜點賞心悅目，也讓人胃口大開，不過一名網友可就沒那麼幸運，連續宅配2次千層蛋糕，送來的模樣都慘變「土石流」，讓她尷尬地詢問網友們「我的千層（蛋糕）到底發生什麼事了？」

她自曝吃泡麵「特殊習慣」 行家秒認同：一定要的啊

口味多元、料理方便的泡麵，常成為不少人宵夜或正餐的首選。一位女網友發文分享自己吃泡麵時的一個「特殊習慣」，貼文引出一堆同好，直呼「一定要的啊」。

煮玉米忘記三天....開鍋驚見「靈芝草人」千人看完笑噴

疫情目前維持在第二警戒，因為待在家的時間變多了，因此有許多「料理新手」也開始接觸做菜行列，有一名不常下廚的網友分享了自己煮玉米的過程，因為忘記所以3天後才想起來去開鍋蓋，結果打開來的畫面讓網友笑翻。

PTT停機13小時哀鴻遍野 網曝暗黑巧合直呼「世界末日」

批踢踢實業坊(Ptt.cc) 是廣大鄉民聚集討論的網路論壇，因內容豐富多元，更新速度又快，許多網友可以一整天都掛在PTT上。昨（7日）PTT在FB上公告今天將停機維修13小時，讓不少網友焦慮直喊「戒斷症開始了！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。