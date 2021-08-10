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她不信邪宅配2次千層蛋糕都變土石流 網笑：佛心客人哪裡找

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友連點2次千層蛋糕，實物都變土石流慘況。（翻攝自Dcard／合成圖）
一名網友連點2次千層蛋糕，實物都變土石流慘況。（翻攝自Dcard／合成圖）

美美的甜點賞心悅目，也讓人胃口大開，不過一名網友可就沒那麼幸運，連續宅配2次千層蛋糕，送來的模樣都慘變「土石流」，讓她尷尬地詢問網友們「我的千層（蛋糕）到底發生什麼事了？」

一名網友第一次點水果千層蛋糕，驚訝送來的實物模樣「跌倒」。（翻攝自Dcard）
一名網友第一次點水果千層蛋糕，驚訝送來的實物模樣「跌倒」。（翻攝自Dcard）

一名網友在Dcard發文表示，想找尋好吃的生日蛋糕，在網路上看到一家知名的甜點店Po出的漂亮水果千層蛋糕，於是下訂並宅配，沒想到收到後打開看實物發現「爛成一團」，但她當時並未想太多，「想說因為訂水果的千層，可能水果擺太多滑掉了，於是決定給它第二次機會。」為慶祝父親節，改訂非水果類的千層蛋糕，但宅配送來的蛋糕仍是「跌倒」慘況，讓她哀號「不知道我的千層發生了什麼事了」，並詢問網友是否也有類似情形。

一名網友不死心點了第2次千層蛋糕，這次避開水果類的千層蛋糕，照片模樣相當可口。（翻攝自Dcard）
一名網友不死心點了第2次千層蛋糕，這次避開水果類的千層蛋糕，照片模樣相當可口。（翻攝自Dcard）

沒想到第2次千層蛋糕，宅配後送來的模樣仍相當慘。（翻攝自Dcard）
沒想到第2次千層蛋糕，宅配後送來的模樣仍相當慘。（翻攝自Dcard）

網友看完以後紛紛安慰原Po，表示應該是店家沒固定好蛋糕本體才會導致如此，「妳人真好耶～還給第二次機會」、「原po是什麼佛心客人」、「那這樣你有跟店家反應嗎」、「看起來也太難吃」、「雖然宅配有風險，但感覺他們也沒有好好固定好蛋糕ㄟ。」另外有其他網友貼出自己曾宅配過的蛋糕照，表示仍完好無缺。另一名網友則提到自己訂的蛋糕店只開放預訂來店自取，「他們（指店家）測試過宅配不管再如何保護都會爛掉！」、「我覺得蛋糕真的不要宅配…風險很大」

原Po隨後出來回應，表示第一次點水果千層蛋糕時無法冷凍宅配，「第2次要求店家冷凍宅配，結果店家說怕影響蛋糕品質，不能用冷凍宅配。」但她也提到，店家第2次有給半價優惠補償，但依舊未改善慘況，「店家建議直接到店裡享用」。

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