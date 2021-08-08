PTT停機13小時哀鴻遍野 網曝暗黑巧合直呼「世界末日」

批踢踢實業坊(Ptt.cc) 是廣大鄉民聚集討論的網路論壇，因內容豐富多元，更新速度又快，許多網友可以一整天都掛在PTT上。昨（7）日PTT在FB上公告今天將停機維修13小時，讓不少網友焦慮直喊「戒斷症開始了！」，也有細心網友發現停機日期「暗藏巧合」。

PTT昨天在FB專頁發文預告8日將停機13小時，指出為配合高壓電設備年度檢驗，「PTT、PTT2、PTT 網頁板於 05:00 至 18:00 暫停服務，造成不便，敬請見諒。」PTT的停機公告對於台灣網友來說，宛如一顆震撼彈，尤其在奧運會進行期間，同時也是多數鄉民可以掛網放鬆的週日，此消息彷彿晴天霹靂。

對此許多網友直呼「世界末日」，「為了避免戒斷症候群，我決定睡覺時間從早上5點到下午6點」、「明天要掛身心內科急診了」、「我以為我PTT壞了，還重新安裝」、「天啊停機好崩潰，現在很需要奧運板啊！」、「不到一小時，已經開始有戒斷症了」、「我要去崩潰一下，然後睡到開機」。

也有眼尖網友發現停機日期暗藏巧合，「鬼門開第一天，又剛好東奧最後一天，巧合嗎？我不這麼認為」、「父親節、鬼門開現在再多加一個世界末日」、「父親節都不父親節了」、「鬼門開，PTT關」。