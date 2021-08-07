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為什麼「台灣人不愛當兵？」內行點真實現況：累的不是身體

聯合新聞網 / 綜合報導
隨著現今義務役的入伍時間越來越短，就有網友發現「台灣人仍不喜歡當兵？」 圖／聯合報系資料照
隨著現今義務役的入伍時間越來越短，就有網友發現「台灣人仍不喜歡當兵？」 圖／聯合報系資料照

當兵在不少國家都是男性國民的應盡義務，當然台灣也不例外，但隨著現今義務役的入伍時間越來越短，就有網友發現「台灣人仍不喜歡當兵？」便藉此發文詢問背後的原因，更引起許多網友回應討論。

原PO在PTT上以「為什麼台灣人不喜歡當兵？」為題發文，軍人是一種保衛國家的榮耀，也因為當過軍人才知道保衛國家的辛苦，沒有人保衛國家的話會很容易被別國侵略，但「為什麼台灣人感覺都不喜歡當兵？」

不少網友便開始針對原PO的問題提出看法，「體制內太多智障不合理的地方」、「因為義務役給你1個月才給不到6000要受很多限制，要是1個月給幾萬，大家就搶著當了」、「說真的，假設進去可以學到槍械等，不是乾拔草，至少不會反感」、「當義務役就是剝奪你的時間去做別的事情，大多數人都不喜歡」、「當兵累的不是身體，而是心靈匱乏」、「錢少又無聊，一個月發六萬就會有很多人愛去了」。

但也有網友解釋，討厭當兵的現象不只是台灣有而已，「遇過瑞士人也超賭爛當兵」、 「徵兵制的國家，每個都討厭的要死，如韓國，泰國」、「韓國泰國也一樣啊」、「美國也一堆人討厭當兵好嗎」、「就問全世界有誰喜歡當」、「老美退役前兵有拍過短片，一樣滿口後悔」。

軍人

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