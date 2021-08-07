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撞壞9999車牌「車主喊賠1萬6」他傻眼 內行人點關鍵：合理

聯合新聞網 / 綜合報導
網友分享，他機車尾巴勾到對方機車車牌，造成對方車牌輕微毀損，但對方車主要求賠償16,000元，只因為是特殊車號。 圖／ingimage
網友分享，他機車尾巴勾到對方機車車牌，造成對方車牌輕微毀損，但對方車主要求賠償16,000元，只因為是特殊車號。 圖／ingimage

發生車禍後，通常會需要理賠，要懂得如何保全、爭取自己的權益。有一名網友分享，他機車尾巴勾到對方機車車牌，造成對方車牌輕微毀損，但對方車主要求賠償16,000元，只因為是特殊車號，讓他疑惑「這樣要求合理嗎？」，有內行人指出懂「車牌文化」就知道，這個賠償金很合理。

一名網友在臉書「爆料公社」發文，日前發生車禍不小心弄壞對方車牌，車主要求賠償16,000元，因為車號是9999，車主表示因為標號價格高，所以開價16,000元，原po查過車主當初兩年前標6,000元，但對方說現在不止6,000元，想幫車主拿車牌烤漆，但監理站表示烤漆是違法的。

網友分享，他機車尾巴勾到對方機車車牌，造成對方車牌輕微毀損，但對方車主要求賠償16,000元，只因為是特殊車號。 圖／爆料公社
網友分享，他機車尾巴勾到對方機車車牌，造成對方車牌輕微毀損，但對方車主要求賠償16,000元，只因為是特殊車號。 圖／爆料公社

對此，保險公司也說沒有處理車牌的服務，有上調解會，調解人員也說16,000元太多，但是對方還是堅持要16,000元才和解，因此他上網詢問「這樣要求合理嗎？」，引起網友熱議。

不少懂「車牌文化」的內行網友認為「車牌數字連號都極為熱門，且因車牌毀損不得原號補發，因此16,000賠償金額合理」、「說實話！合理！我不是9999也花不少」、「不行換一樣號碼的，很多特殊車牌都容易被偷，其實1萬6很合理。如果有辦法標到便宜的鐵支車牌，可以考慮跟車主和解」、「9999合理，不然可以選擇幫車主重標一塊ㄧ樣的號碼，看標多少你負擔，9999通常都是前三高價」。

機車族 車禍

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