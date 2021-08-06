外送員拒上3樓她暴怒刪APP 眾人嗆：別把自己當總裁

疫情期間許多人待在家的時間多了不少，不想外出買東西增加染疫風險，民眾都利用外送服務來解決飲食、生活用品的需求，不過卻也常常發生到底要不要送上樓的爭議。一名女網友在臉書貼文抱怨請外送員送上樓卻遭到拒絕，理由是公司規定，讓她氣炸刪除APP，貼文讓許多鄉民看了痛批不懂尊重。

原PO在「爆怨2公社」寫道日前訂了外送，等了快要一小時好不容易餐點送來，但對方卻拒絕送上樓，並表示是公司規定要避免接觸，讓原PO不滿地說「給現金不接觸嗎？」她認為是外送員不想爬樓梯，所以才拐彎抹角地辯稱是公司規定，「公司規定的話，應該在我們點餐前就要公告給我們看，不是嗎？」

原PO說之前都用信用卡付款，但有些外送員很喜歡把餐點掛在門把上就離開，導致她一開門餐點就掉到地上，所以後來她都改用現金付款，再請對方送上來。她表示自己並不是住4樓5樓，只不過是在3樓而已，要求送上樓會很過分嗎？最後外送員仍然拒絕原PO要求，官方客服也就直接取消訂單，讓她氣得卸載這款APP。

貼文一出，多數人都力挺外送員，「體恤一下外送人員的辛勞很難嗎？」、「沒辦法體諒別人那就自己去買」、「現在店家的外送人員，也不送上樓了啊！還沒解封欸！請多看看新聞好嗎？」、「就是因為收現金才更希望可以在通風處交易，上樓就是密閉空間」、「別以為花了幾十塊銅板就把自己當成總裁一樣，真的是養尊處優！外送員沒有欠妳什麼，人家也是照規定走」、「APP刪掉也好，沒有下一個受害者」。