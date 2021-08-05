台灣「車多路小」卻流行大車？ 網曝3考量：不大台不行

出社會後買下一台屬於自己的車，是不少人努力打拚的目標之一。而近日有一名網友提出，他發現國內這幾年似乎越來越流行大型的車子，但台灣「車多、路小、交通亂」，認為實在不適合大車上路。文章曝光後，不少網友留言揭露選擇大車的原因，引發熱議。

原PO在網路論壇PTT發文表示，近年來許多人的車似乎都越來越大台，從體積已經不小的五門掀背車，到現在越來越多人開的休旅車，趨勢明顯是越換越大，但他認為，台灣的交通混亂、車子多、道路和停車位都小，加上普遍駕駛習慣也不好，讓「換大車」的趨勢似乎造就了更多亂象。

原PO進一步指出，根據他個人的觀察，台灣很多人本身不太會停車，停在停車格時總得耗上半天讓全世界等，還不時發生一台車占了一格半的狀況。另外，轉角違規臨停而擋住後車視線，進而造成事故的例子也是層出不窮，讓他無奈表示「大車似乎讓台灣的交通亂象雪上加霜」。

文章曝光後，不少人跟著直呼「亂停的車越大，真的越擋視線，有些還直接卡在車道上」、「台灣路那麼小條，開小車才是正解」、「車越來越大台，但停車格一樣小」、「違規的人直接停轉角擋視線超困擾」；但也有人反駁原PO立場，直言「你講的這些不是開大車我也見過，素質與車無關」、「難道要叫政府限制家用購車數量，沒租或買停車位都不可以買車嗎？」、「你沒大車需求，不代表別人沒有」。

此外，許多人則分析民眾購買大車的心態，理由包含安全性、家人數量和價格考量，點出「我記得有看過報告，大台的車統計上比較安全」、「在台灣這種路就是應該開大台最安全」、「結婚後生小孩綁安全座椅，再載爸媽，不大台行嗎？」、「大台車的車燈比較不容易被人閃到」、「房子越來越貴而且又小，當然會選擇買大車」。