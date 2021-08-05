能預知地震？ 他曝「總在前一刻醒」引共鳴：幾秒前就感應到

今（5日）晨5時50分發生芮氏規模6.1地震，最大震度宜蘭4級，雙北地區也達3級，許多民眾都在睡夢中因搖晃驚醒。對此，有一名網友分享，自己總會在地震發生前幾分鐘就先行醒過來，讓他相當好奇背後原因。沒想到文章曝光後，意外引起許多人的共鳴。

原PO在網路論壇PTT發文表示，自己今日設的鬧鐘是6點30分，平常也沒有早於這個時間起床的習慣，但今早地震發生的前幾分鐘，他竟莫名從睡眠中醒過來；他也補充，以往只要是早上發生地震時，他也幾乎都會在前一刻先醒，讓他感到困惑。

貼文一出，許多網友紛紛留言「我也是耶」、「+1」、「突然醒來準備要去上廁所前就震了」、「我也會，好像是有感應到的樣子」、「醒來後大概30秒後就搖了」、「我也是，不只一次」、「我也是耶，覺得很妙」、「我醒來看看手機，不到30秒就開始晃，平常幾乎不會在這個時間點醒來」、「認真回，我也是好幾次都是這樣」等，許多人都分享有類似經歷。

不少人則說明「可能是被先到達的P波震醒，只是你不知道」、「其實你醒時已經在震了，震法不同，上下的會先來，左右晃的確實慢30秒左右」、「P波到達後還有幾分鐘可以逃命」、「正常啊，因為有不同波長」、「因為一開始有小搖才醒的啦」。

事實上，根據中央氣象局地震測報中心官網，地震波依傳播路徑可分為體波和表面波，體波又可分為P波（primary wave，縱波）及S波（shear wave，橫波），其中P波為傳遞速度最快者，因此民眾能在地震開始搖晃前「預先感應」，可能和P波率先到達有關。