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麥當勞31份套餐遭「惡意棄單」 外送員雨中苦等1小時 網氣炸

聯合新聞網 / 綜合報導
一名麥當勞員工表示，他收到31份蕈菇牛及BLT系列的漢堡套餐的訂單卻遭惡意棄單，不得已只好再把餐點送回店裡損失約7500元，令他相當氣憤。圖/爆料公社
一名麥當勞員工表示，他收到31份蕈菇牛及BLT系列的漢堡套餐的訂單卻遭惡意棄單，不得已只好再把餐點送回店裡損失約7500元，令他相當氣憤。圖/爆料公社

外送服務相當方便，只需一通電話或線上點餐即使不出門也能享受美食，但若惡意棄單店家就自行吸收。一名麥當勞員工表示，客人點了31份蕈菇牛及BLT系列的漢堡套餐，送到現場後卻惡意棄單，不得已只好再把餐點送回店裡損失約7500元，令他相當氣憤，引起不少網友討論。

一名網友在「爆料公社」發文，3日晚上9點時他收到31份麥當勞蕈菇牛及BLT系列的漢堡套餐的訂單，送餐前有跟客人確認訂單並詢問是否現在送出，客人表示願意接收，但他送到現場後，顧客卻惡意失聯，已告知送達門口卻不出來領餐，最後苦等了約1小時只好把餐點再送回店裡，損失約7500元，令他氣得直呼，「您知道地球2020年有240萬名兒童因營養不良或飢餓死亡嗎？」。

網友紛紛表示，「真的很過份」、「太惡質了吧」、「吃飽太閒，能不能體會人家上班的辛苦，將心比心一下」、「麥當勞歡樂送欸…這肉搜到可以吉了」、「這樣真的很過分耶，惡搞也不是這樣子的！」、「麥當勞的sop這些餐點絕對是報廢呀，天啊，31份餐耶！」

有網友則認為應該報警及提告，「報警提告毀損呀，我們以前就拿提告來壓客人出面，後來就出來賠錢了」、「所以這些錢怎麼辦？不是有對方的電話和地址嗎？不能直接報警了嗎？」、「為什麼不報警提告？為什麼要姑息？就是因為你們這種態度，才會有人有恃無恐，一而再再而三地發生這種事，不要再忍氣吞聲了，」。

不過，有網友則認為線上點餐系統，若超過一定金額應該要先收款，「以後系統真的要改了！大於一定金額只能刷卡」。

一名麥當勞員工表示，他收到31份蕈菇牛及BLT系列的漢堡套餐的訂單卻遭惡意棄單，不得已只好再把餐點送回店裡損失約7500元，令他相當氣憤。圖/爆料公社
一名麥當勞員工表示，他收到31份蕈菇牛及BLT系列的漢堡套餐的訂單卻遭惡意棄單，不得已只好再把餐點送回店裡損失約7500元，令他相當氣憤。圖/爆料公社

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